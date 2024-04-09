Доброволець з Казахстану описав своє найважче бойове завдання у війні проти РФ

Доброволець з Казахстану Жасулан Дусембін із позивним “Джаз” став до лав ЗСУ у 2021 році. “Джаз” розповів online.ua про свій бойовий досвід у війні з Росією та згадав про неймовірні випробування на фронті.

Найважче бойове завдання

Перед бойовим виходом потрібно усвідомити, що можливо сьогодні помреш. Це не означає, що шукатимеш смерті, а будеш готовий до неї. Крім цього, має бути хороше екіпірування та якнайбільше магазинів. Три магазини — це ніщо.

Мені здається, що всі бойові завдання були важкі. Але найважче було, коли ми вивозили один до десяти. Реально.

Один боєць ЗСУ на десять кацапських солдатів. Жасулан “Джаз” Дусембін Доброволець ЗСУ з Казахстану

Ми опинилися без підтримки, і нам залишилося лише битися. Усвідомлення того, що ми без підтримки — найважче. Тоді побачив, як багато людей повірили у Бога. Начебто затишшя, ніч, дивлюся, один там молиться, інший на коліна став.

Ми готувалися до того, що загинемо, але Бог врятував.

Скільки казахів насправді підтримують Україну

За словами Жасулана Дусембіна, понад 80% казахів підтримують Україну.

Регулярно везуть гуманітарну допомогу, ставлять “юрти незламності”. Казахи їздять у Херсон, який сильно обстрілюється, щоб пригостити людей смачним пловом. Наша діаспора сильно підтримує українців.

Казахи розуміють, що вони наступні. Казахи не воюють заради грошей, а за ідею. Поширити

“Джаз” пригадує, коли він був ще школярем, старші люди розповідали, як росіяни принизливо називали казахів “калбітами, чурками, мамбетами”.