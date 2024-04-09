Доброволец из Казахстана описал свое самое тяжелое боевое задание в войне против РФ

Доброволец из Казахстана Жасулан Дусембин с позывным Джаз стал в ряды ВСУ в 2021 году. "Джаз" рассказал online.ua о своем боевом опыте в войне с Россией и вспомнил о невероятных испытаниях на фронте.
Самое трудное боевое задание
Перед боевым выходом нужно осознать, что возможно сегодня умрешь. Это не значит, что будешь искать смерти, а будешь готов к ней. Кроме этого, должна быть хорошая экипировка и больше магазинов. Три магазина — это ничто.
Мне кажется, что все боевые задания были трудны. Но труднее всего было, когда мы вывозили один к десяти. Реально.
Мы оказались без поддержки, и нам осталось только драться. Осознание того, что мы без поддержки — самое тяжелое. Тогда увидел, как многие поверили в Бога. Вроде бы затишье, ночь, смотрю, один там молится, другой на колени встал.
Мы готовились к тому, что погибнем, но Бог спас.
Сколько казахов действительно поддерживают Украину
По словам Жасулана Дусембина, более 80% казахов поддерживают Украину.
Регулярно везут гуманитарную помощь, ставят "юрты несокрушимости". Казахи ездят в Херсон, который сильно обстреливается, чтобы угостить людей вкусным пловом. Наша диаспора сильно поддерживает украинцев.
"Джаз" вспоминает, когда он был еще школьником, пожилые люди рассказывали, как русские унизительно называли казахов "калбитами, чурками, мамбетами".
Я понимаю, если они в Москве так поступают, но это было на нашей земле. Борящиеся в Украине казахи сознательно принимают решение стать воинами, — говорит доброволец.
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