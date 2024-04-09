Доброволец из Казахстана описал свое самое тяжелое боевое задание в войне против РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Доброволец из Казахстана описал свое самое тяжелое боевое задание в войне против РФ

"Джаз" с побратимами
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Источник:  online.ua

Доброволец из Казахстана Жасулан Дусембин с позывным Джаз стал в ряды ВСУ в 2021 году. "Джаз" рассказал online.ua о своем боевом опыте в войне с Россией и вспомнил о невероятных испытаниях на фронте.

Самое трудное боевое задание

Перед боевым выходом нужно осознать, что возможно сегодня умрешь. Это не значит, что будешь искать смерти, а будешь готов к ней. Кроме этого, должна быть хорошая экипировка и больше магазинов. Три магазина — это ничто.

Мне кажется, что все боевые задания были трудны. Но труднее всего было, когда мы вывозили один к десяти. Реально.

Один боец ВСУ на десять кацапских солдат.

Жасулан "Джаз" Дусембин

Жасулан "Джаз" Дусембин

Доброволец ВСУ из Казахстана

Мы оказались без поддержки, и нам осталось только драться. Осознание того, что мы без поддержки — самое тяжелое. Тогда увидел, как многие поверили в Бога. Вроде бы затишье, ночь, смотрю, один там молится, другой на колени встал.

Мы готовились к тому, что погибнем, но Бог спас.

Сколько казахов действительно поддерживают Украину

По словам Жасулана Дусембина, более 80% казахов поддерживают Украину.

Регулярно везут гуманитарную помощь, ставят "юрты несокрушимости". Казахи ездят в Херсон, который сильно обстреливается, чтобы угостить людей вкусным пловом. Наша диаспора сильно поддерживает украинцев.

Казахи понимают, что они следующие. Казахи не сражаются ради денег, а за идею.

"Джаз" вспоминает, когда он был еще школьником, пожилые люди рассказывали, как русские унизительно называли казахов "калбитами, чурками, мамбетами".

Я понимаю, если они в Москве так поступают, но это было на нашей земле. Борящиеся в Украине казахи сознательно принимают решение стать воинами, — говорит доброволец.

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