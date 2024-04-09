Когда и почему Россия может напасть на Казахстан — видео

Доброволец из Казахстана Жасулан Дусембин с позывным Джаз стал в ряды ВСУ в 2021 году. "Джаз" рассказал online.ua, планирует ли Путин напасть на Казахстан и сможет ли российский диктатор взять Астану за три дня.

Может ли Россия напасть на Казахстан

Когда кацапы поймут, что им в Украине ничего не светит, могут напасть на Казахстан. Учитывая даже ситуацию под Авдеевкой, где они взяли максимум 5 км за полгода. Это ведь не победа, если смотреть на их потери.

Никто не гарантирует, что завтра россияне не нападут на Казахстан, чтобы скормить их тупорылым людям фальшивую победу. Они могут быстро сделать Казахстан противником: биолаборатории и неонацисты. Жасулан "Джаз" Дусембин Доброволец ВСУ из Казахстана

Они учатся на ошибках. Поэтому на этот раз вряд ли будут делать такие заявления, как раньше: "Киев за три дня". Путин все ясно рассчитает и захотят зайти тихо, чтобы потом показать результаты.

Путину не требуются новые территории. В Казахстан он зайдет только для ресурсов, чтобы восстановить потери.

Он имеет одно из самых больших государств на планете. Новые территории — больше о том, чтобы задержаться у власти и вписать свое имя в историю. Путин вкладывает миллиарды в месяц в свою воюющую в Украине армию. Эти средства могут окупиться, если завладеть чьими-либо ресурсами.

Если Россия нападет на Казахстан, я обязательно поеду, как инструктор, чтобы дать отпор этим засранцам. Поделиться

Я видел видео, где бабушка в России забирает просроченные продукты у магазина, и ее спрашивают: "Как вы относитесь к Путину?". Она отвечает: “Нормально. Это наш лидер, он молодец, поднял Россию”. Им можно во что бы то ни стало скармливать.

Если они пройдутся Казахстаном, не дай Бог, оккупируют его, то россиянам этого будет достаточно. Они забудут, сколько их людей уже погибло в Донбассе.

Однако не менее важный игрок на мировой арене — президент Турции Эрдоган. Надеюсь, он не даст оскорбить Казахстан.

Путин пытается настроить россиян против казахов

На подозрительную активность кремлевской пропаганды обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Он отмечает, что на российском телевидении вышел двухсерийный пропагандистский фильм, преследующий цель разжечь ненависть к Казахстану внутри РФ.

Что интересно, автором этой картины является депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который по указанию Кремля отравил оппозиционера Александра Литвиненко.

В фильме буквально дословно повторяют ту же методичку, которую раньше Москва использовала против Украины.

Однако в этот раз Кремль в русофобии и фашизме обвиняет Астану, а не Киев.

Более того, под удар роспропаганды попал даже президент Казахстана — Касим-Жомарт Токаев. Поделиться

Он, как лгут приспешники Путина, является не просто "марионеткой Запада", а даже "участником великого антироссийского заговора".