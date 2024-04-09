Коли та чому Росія може напасти на Казахстан — відео

Доброволець з Казахстану Жасулан Дусембін із позивним “Джаз” став до лав ЗСУ у 2021 році. “Джаз” розповів online.ua, чи планує Путін напасти на Казахстан і чи зможе російський диктатор взяти Астану за три дні.

Чи може Росія напасти на Казахстан

Коли кацапи зрозуміють, що їм в Україні нічого не світить, то можуть напасти на Казахстан. З огляду навіть на ситуацію під Авдіївкою, де вони взяли максимум 5 км за пів року. Це ж не перемога, якщо дивитися на їхні втрати.

Ніхто не гарантує, що завтра росіяни не нападуть на Казахстан, щоб згодувати їхнім тупорилим людям фальшиву перемогу. Вони можуть швидко зробити Казахстан ворогом: біолабораторії та неонацисти. Жасулан “Джаз” Дусембін Доброволець ЗСУ з Казахстану

Вони вчаться на власних помилках. Тому цього разу навряд робитимуть такі заяви, як раніше: “Київ за три дні”. Путін все чітко розрахує та захочуть зайти тихо, щоб потім показати результати.

Путіну не потрібні нові території. У Казахстан він зайде лише заради ресурсів, щоб відновити втрати.

Він має одну з найбільших держав на планеті. Нові території — це більше про те, щоб затриматись при владі та вписати своє ім'я в історію. Путін вкладає мільярди на місяць у свою армію, яка воює в Україні. Ці кошти можуть окупитися, якщо заволодіти чиїмось ресурсами.

Якщо Росія нападе на Казахстан, я обов'язково поїду, як інструктор, щоб дати відсіч цим заср*нцям. Поширити

Я бачив відео, де бабця у Росії забирає прострочені продукти біля магазину, і її запитують: “Як ви ставитеся до Путіна?”. Вона відповідає: “Нормально. Це наш лідер, він молодець, підняв Росію”. Їм можна будь-що згодувати.

Якщо вони пройдуться Казахстаном, не дай Боже, окупують його, то росіянам цього буде достатньо. Вони забудуть, скільки їхніх людей вже загинуло на Донбасі.

Проте не менш важливий гравець на світовій арені — президент Туреччини Ердоган. Сподіваюся, він не дасть образити Казахстан.

Путін намагається налаштувати росіян проти казахів

На підозрілу активність кремлівської пропаганди звернув увагу український журналіст та блогер Денис Казанський.

Він зазначає, що на російському телебаченні вийшов двосерійний пропагандистський фільм, який має на меті розпалити ненависть до Казахстану всередині РФ.

Що цікаво, автором цієї стрічки є депутат Держдуми РФ Андрій Луговий, який за вказівкою Кремля отруїв опозиціонера Олександра Литвиненка.

У фільмі буквально дослівно повторюють ту саму методичку, яку раніше Москва використовувала проти України.

Однак цього разу Кремль у русофобії та фашизмі звинувачує Астану, а не Київ.

Ба більше, під удар роспропаганди потрапив навіть президент Казахстану — Касим-Жомарт Токаєв. Поширити

Він, як брешуть поплічники Путіна, є не просто “маріонеткою Заходу”, а навіть “учасником великої антиросійської змови”.