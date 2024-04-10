Доброволец из Казахстана Жасулан Дуйсембин с позывным Джаз рассказал online.ua о своем отношении о россиянах и о том, как почувствовал дух свободы в Украине.

Доброволец из Казахстана об отношении к россиянам

Жасулан говорит, что хотел бы, чтобы россияне на секунду оставили все мысли о величии российского государства, и просто по-человечески представили, как это, когда ложишься спать, а на тебя и твоего трехмесячного ребенка падает бетонная плита.

И в этот момент, когда переживаешь такой ужас, кто со стороны пишет: "Так им и надо". Я просто хочу, чтобы каждый, кто пишет это дерьмо, вообразил на долю секунды, что это произошло с вами. Поделиться

Я желаю всем россиянам ада. Не верю, что можно как-нибудь ужиться с ними в будущем. Мы должны передать нашим детям, что эти твари вернутся. Пусть горят все.

Россия и россияне — это раковая опухоль. Все их государство, власть, поколение. Они — биосусор. Жасулан Дуйсембин Доброволец из Казахстана

Доброволец говорит, что не знает, что мир будет делать с россиянами после их проигрыша.

Джаз почувствовал дух свободы в Украине

Доброволец из Казахстана Жасулан “Джаз” Дуйсембин рассказывает, что его много раз осуждали в Казахстане за то, что он открывал правду.

Мол, как я могу так говорить о своей родине. Я говорю тем, кто умеет думать. Берите урок из украинцев, чтобы у вас была национальная идея и уважение своей культуры. Поделиться

Обращаясь к казахам, Дуйсембин говорит, что они хозяева на своей земле, и никто не имеет права им что-то указывать. Он призывает никогда не верить россиянам.

Кацап — это тот, кто всегда ударит тебя ножом в спину. Поделиться

Доброволец ВСУ гордится, что родился в степях Казахстана, однако дух свободы, который он искал, он почувствовал в Украине.