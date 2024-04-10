Россия — это раковая опухоль. Доброволец из Казахстана рассказал об отношении к РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Россия — это раковая опухоль. Доброволец из Казахстана рассказал об отношении к РФ

Жасулан Дуйсембин
Читати українською
Источник:  online.ua

Доброволец из Казахстана Жасулан Дуйсембин с позывным Джаз рассказал online.ua о своем отношении о россиянах и о том, как почувствовал дух свободы в Украине.

Доброволец из Казахстана об отношении к россиянам

Жасулан говорит, что хотел бы, чтобы россияне на секунду оставили все мысли о величии российского государства, и просто по-человечески представили, как это, когда ложишься спать, а на тебя и твоего трехмесячного ребенка падает бетонная плита.

И в этот момент, когда переживаешь такой ужас, кто со стороны пишет: "Так им и надо". Я просто хочу, чтобы каждый, кто пишет это дерьмо, вообразил на долю секунды, что это произошло с вами.

Я желаю всем россиянам ада. Не верю, что можно как-нибудь ужиться с ними в будущем. Мы должны передать нашим детям, что эти твари вернутся. Пусть горят все.

Россия и россияне — это раковая опухоль. Все их государство, власть, поколение. Они — биосусор.

Жасулан Дуйсембин

Жасулан Дуйсембин

Доброволец из Казахстана

Доброволец говорит, что не знает, что мир будет делать с россиянами после их проигрыша.

Джаз почувствовал дух свободы в Украине

Доброволец из Казахстана Жасулан “Джаз” Дуйсембин рассказывает, что его много раз осуждали в Казахстане за то, что он открывал правду.

Мол, как я могу так говорить о своей родине. Я говорю тем, кто умеет думать. Берите урок из украинцев, чтобы у вас была национальная идея и уважение своей культуры.

Обращаясь к казахам, Дуйсембин говорит, что они хозяева на своей земле, и никто не имеет права им что-то указывать. Он призывает никогда не верить россиянам.

Кацап — это тот, кто всегда ударит тебя ножом в спину.

Доброволец ВСУ гордится, что родился в степях Казахстана, однако дух свободы, который он искал, он почувствовал в Украине.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Казахстан следующий. Кацап всегда ударит тебя ножом в спину — Жасулан "Джаз" Дуйсембин
Жасулан "Джаз" Дуйсембин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько казахов действительно поддерживают Украину — ответ добровольца “Джаза”
Джаз
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Доброволец из Казахстана описал свое самое тяжелое боевое задание в войне против РФ
"Джаз" с побратимами

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?