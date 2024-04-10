Доброволец из Казахстана Жасулан Дуйсембин с позывным Джаз рассказал online.ua о своем отношении о россиянах и о том, как почувствовал дух свободы в Украине.
Доброволец из Казахстана об отношении к россиянам
Жасулан говорит, что хотел бы, чтобы россияне на секунду оставили все мысли о величии российского государства, и просто по-человечески представили, как это, когда ложишься спать, а на тебя и твоего трехмесячного ребенка падает бетонная плита.
Я желаю всем россиянам ада. Не верю, что можно как-нибудь ужиться с ними в будущем. Мы должны передать нашим детям, что эти твари вернутся. Пусть горят все.
Доброволец говорит, что не знает, что мир будет делать с россиянами после их проигрыша.
Джаз почувствовал дух свободы в Украине
Доброволец из Казахстана Жасулан “Джаз” Дуйсембин рассказывает, что его много раз осуждали в Казахстане за то, что он открывал правду.
Обращаясь к казахам, Дуйсембин говорит, что они хозяева на своей земле, и никто не имеет права им что-то указывать. Он призывает никогда не верить россиянам.
Доброволец ВСУ гордится, что родился в степях Казахстана, однако дух свободы, который он искал, он почувствовал в Украине.
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