Сколько казахов действительно поддерживают Украину — ответ добровольца “Джаза”
Категория
Мир
Дата публикации

Сколько казахов действительно поддерживают Украину — ответ добровольца “Джаза”

Джаз
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Источник:  online.ua

Доброволец из Казахстана Жасулан Дусембин с позывным “Джаз” стал в ряды ВСУ в 2021 году. Он рассказал, что большинство казахов поддерживают Украину.

Сколько казахов действительно поддерживают Украину

По словам Жасулана Дусембина, более 80% казахов поддерживают Украину.

Регулярно везут гуманитарную помощь, ставят "юрты несокрушимости". Казахи ездят в Херсон, который сильно обстреливается, чтобы угостить людей вкусным пловом. Наша диаспора сильно поддерживает украинцев.

Казахи понимают, что они следующие. Казахи не сражаются ради денег, а за идею.

"Джаз" вспоминает, когда он был еще школьником, пожилые люди рассказывали, как русские унизительно называли казахов "калбитами, чурками, мамбетами".

Я понимаю, если они в Москве так поступают, но это было на нашей земле. Борящиеся в Украине казахи сознательно принимают решение стать воинами, — говорит доброволец.

Жасулан Дусембин говорит, что его подкупил дух свободы, когда увидел, как люди вышли на Майдан. С того времени он захотел познакомиться с украинской культурой. Украина стала для него неизведанным миром, который нужно изучить.

Я влюбился в Украину. Нашел здесь много хороших друзей и знакомых, — добавил он.

Что известно о боевом опыте "Джаза"

"Джаз" стал в ряды ВСУ в 2021 году, поскольку был уверен, что Россия совершит полномасштабное вторжение. А когда уже начались учения 400 тыс армии РФ у границы, то начал предупреждать прислушивавшихся к нему друзей.

Жасулан Дусембин с позывным "Джаз"

За службу он награжден нагрудным знаком "Золотой крест" и орденом "За мужество". Жасулан — казах с украинской душой, но пока без украинского гражданства.

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