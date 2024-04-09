Сколько казахов действительно поддерживают Украину — ответ добровольца “Джаза”

Доброволец из Казахстана Жасулан Дусембин с позывным “Джаз” стал в ряды ВСУ в 2021 году. Он рассказал, что большинство казахов поддерживают Украину.
Сколько казахов действительно поддерживают Украину
По словам Жасулана Дусембина, более 80% казахов поддерживают Украину.
Регулярно везут гуманитарную помощь, ставят "юрты несокрушимости". Казахи ездят в Херсон, который сильно обстреливается, чтобы угостить людей вкусным пловом. Наша диаспора сильно поддерживает украинцев.
"Джаз" вспоминает, когда он был еще школьником, пожилые люди рассказывали, как русские унизительно называли казахов "калбитами, чурками, мамбетами".
Жасулан Дусембин говорит, что его подкупил дух свободы, когда увидел, как люди вышли на Майдан. С того времени он захотел познакомиться с украинской культурой. Украина стала для него неизведанным миром, который нужно изучить.
Что известно о боевом опыте "Джаза"
"Джаз" стал в ряды ВСУ в 2021 году, поскольку был уверен, что Россия совершит полномасштабное вторжение. А когда уже начались учения 400 тыс армии РФ у границы, то начал предупреждать прислушивавшихся к нему друзей.
За службу он награжден нагрудным знаком "Золотой крест" и орденом "За мужество". Жасулан — казах с украинской душой, но пока без украинского гражданства.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-