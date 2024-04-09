Скільки казахів насправді підтримують Україну — відповідь добровольця “Джаза”

Доброволець з Казахстану Жасулан Дусембін із позивним “Джаз” став до лав ЗСУ у 2021 році. Він розповів, що більша частина казахів підтримують Україну.

Скільки казахів насправді підтримують Україну

За словами Жасулана Дусембіна, понад 80% казахів підтримують Україну.

Регулярно везуть гуманітарну допомогу, ставлять “юрти незламності”. Казахи їздять у Херсон, який сильно обстрілюється, щоб пригостити людей смачним пловом. Наша діаспора сильно підтримує українців.

Казахи розуміють, що вони наступні. Казахи не воюють заради грошей, а за ідею.

“Джаз” пригадує, коли він був ще школярем, старші люди розповідали, як росіяни принизливо називали казахів “калбітами, чурками, мамбетами”.

Я розумію, якщо вони у Москві так поводяться, але це було на нашій землі. Казахи, які борються в Україні, свідомо приймають рішення стати воїнами, — каже доброволець. Поширити

Жасулан Дусембін каже, що його підкупив дух свободи, коли побачив, як люди вийшли на Майдан. Відтоді він захотів познайомитися з українською культурою. Україна стала для нього незвіданим світом, який потрібно вивчити.

Я закохався в Україну. Знайшов тут багато добрих друзів і знайомих, — додав він. Поширити

Що відомо про бойовий досвід “Джаза”

“Джаз” став до лав ЗСУ у 2021 році, оскільки був впевнений, що Росія здійснить повномасштабне вторгнення. А коли вже почалися навчання 400 тис армії РФ біля кордону, то почав попереджати друзів, які до нього дослухалися.

Жасулан Дусембін із позивним “Джаз”

За службу його нагороджено нагрудним знаком “Золотий хрест” та орденом “За мужність”. Жасулан — казах з українською душею, але поки без українського громадянства.