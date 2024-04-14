Архитектор Слава Балбек объяснил, почему принял решение мобилизоваться

Слава Балбек решил подписать контракт с ВСУ

Балбек рассказал, что на первых выездах его добровольческое подразделение просто предлагало свою помощь подразделениям ВСУ на линии столкновения.

В процессе они нашли много друзей и получили приглашение для всей группы работать официально.

Я подал документы по контракту. В любой момент скажут: "Приезжай, я принимаю присягу, и погнали". Слава Балбек Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда"

Слава Балбек отметил, что решил официально быть в армии, когда уперся в предел возможностей подразделения из-за того, что он доброволец.

Есть средства, которые не могу купить, потому что официально не военный. Добровольцы знают, что со снарядами проблем нет только когда пересекаешь линию, там ты свой. А когда в тылу пытаешься купить необходимое или пройти обучение — все хотят запрос от воинской части. Нет запроса — до свидания. Поделиться

Самый большой страх для Славы Балбека

Сложнее всего для Балбека было понять, что после подписания контракта он будет работать на других людей — последние 15 лет он работал только сам на себя.

Не принадлежать себе — это мой самый большой страх. Я могу и хочу больше, но без официального оформления я буду стоять на месте. Сказал ребятам: "Мобилизуюсь, кто со мной?", несколько побратимом тоже приняли такое решение. Иду на этот риск ради доступа к определенным ресурсам, финансам и средствам.

Мечта Славы — изменить систему изнутри, но для этого нужно быть в ней.

Еще одна из причин, почему он решил мобилизоваться —– обостренное чувство справедливости.