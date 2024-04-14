Архитектор Слава Балбек объяснил, почему принял решение мобилизоваться

Украинский архитектор и командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек рассказал online.ua, почему он захотел мобилизоваться.
Слава Балбек решил подписать контракт с ВСУ
Балбек рассказал, что на первых выездах его добровольческое подразделение просто предлагало свою помощь подразделениям ВСУ на линии столкновения.
В процессе они нашли много друзей и получили приглашение для всей группы работать официально.
Слава Балбек отметил, что решил официально быть в армии, когда уперся в предел возможностей подразделения из-за того, что он доброволец.
Самый большой страх для Славы Балбека
Сложнее всего для Балбека было понять, что после подписания контракта он будет работать на других людей — последние 15 лет он работал только сам на себя.
Не принадлежать себе — это мой самый большой страх. Я могу и хочу больше, но без официального оформления я буду стоять на месте. Сказал ребятам: "Мобилизуюсь, кто со мной?", несколько побратимом тоже приняли такое решение. Иду на этот риск ради доступа к определенным ресурсам, финансам и средствам.
Мечта Славы — изменить систему изнутри, но для этого нужно быть в ней.
Еще одна из причин, почему он решил мобилизоваться —– обостренное чувство справедливости.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-