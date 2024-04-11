Рада приняла законопроект о мобилизации во втором чтении — что известно
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Рада приняла законопроект о мобилизации во втором чтении — что известно

Рада
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Верховная Рада 11 апреля проголосовала в целом за закон о мобилизации.

Нардепы приняли законопроект о мобилизации

Народный депутат Ярослав Железняк сообщает, что за законопроект №10449 проголосовали 283 парламентария.

Против проголосовал 1 нардеп, воздержались — 49.

Теперь закон должен подписать президент Владимир Зеленский.

Парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о ротациях и демобилизации. Через 8 месяцев должны разработать отдельный законопроект для этого.

Законопроект о мобилизации: что известно

9 апреля Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению.

Комитет также поддержал инициативу Сырского и снял с рассмотрения норму об увольнении с военной службы через 36 месяцев. Это будет рассмотрен отдельно.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада в первом чтении приняла правительственный законопроект о мобилизации.

Ко второму чтению нардепы подали в законопроект 4269 правок. 29 марта Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все правки.

Парламент пригласил военное руководство Украины выступить перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации. Перед началом мобилизационного законопроекта должны были выступить Главнокомандующий Александр Сырский, начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич и командующий Объединенными силами Юрий Содоль, однако выступил только последний.

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