Верховна Рада 11 квітня проголосувала в цілому за закон про мобілізацію.

Нардепи ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляє, що за законопроєкт № 10449 проголосували 283 парламентарі.

Проти проголосував 1 нардеп, утримались — 49.

Тапер закон має підписати президент Володимир Зеленський.

Парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документу норму про ротації і демобілізацію. За 8 місяців мають розробити окремий законопроєкт для цього.

Законопроєкт про мобілізацію: що відомо

9 квітня Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.

Комітет також підтримав ініціативу Сирського та зняв з розгляду норму про звільнення з військової служби через 36 місяців. Це розглянуть окремо.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада у першому читанні ухвалила урядовий законопроєкт про мобілізацію.

До другого читання нардепи подали до законопроєкту 4269 правок. 29 березня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі правки.

Парламент запросив військове керівництво України виступити перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію. Перед початком мобілізаційного законопроєкту повинні були виступити Головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич і командувач Об'єднаних сил Юрій Содоль, однак виступив лише останній.