Народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт про дозвіл на вступ до ЗСУ деяким категоріям засуджених.

Законопроєкт про мобілізацію засуджених

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що під час засідання 10 квітня з основу було прийнято законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб.

У першому читанні законопроєкт підтримав 281 парламентар.

Попереду на законопроєкт чекає друге читання.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію засуджених

Автори законопроєкту зазначають, що прийняття закону забезпечить створення додаткових можливостей для комплектування ЗСУ та додатково мотивує засуджених до “виправлення та виконання обов’язку з відсічі збройної агресії проти України”.

До мобілізації не допустять осіб, які вчинили:

кримінальні правопорушення щодо умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством

кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (зґвалтування, сексуальне насильство, розбещення неповнолітніх та ін.),

злочини, пов’язані з терористичноют діяльністю,

порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

За даними заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, до мобілізаційного потенціалу належать наразі засуджені, яких близько 26 тисяч, і люди, які мають судимість, але вже відбули покарання — їх приблизно 50 тисяч.

За її словами, тим, хто відбуває покарання, дадуть можливість звільнитися умовно-достроково за умови підписання контракту з ЗСУ.

Виключення будуть становити засуджені, які отримали вироки за статтями проти національної безпеки, проти державності, колаборанти, держзрадники, та за воєнні злочини.