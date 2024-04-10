Рада запросила Сирського та інших командувачів виступити щодо закону про мобілізацію

Українські нардепи запросили військове командування Сил оборони виступити у сесійній залі Верховної Ради щодо законопроєкту про мобілізацію.

Керівництво ЗСУ запросили до Ради

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що під час засідання 10 квітня відповідне рішення підтримало 315 парламентарів.

Для виступу перед початку розгляду закону про мобілізацію запрошено головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та керівника Об'єднаних сил Юрія Содоля.

Водночас нардепи провалили голосування щодо запрошення очільника уряду Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова — за це проголосувало всього 138 депутатів.

Законопроєкт про мобілізацію: що відомо

9 квітня Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.

Комітет також підтримав ініціативу Сирського та зняв з розгляду норму про звільнення з військової служби через 36 місяців. Це розглянуть окремо.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада у першому читанні ухвалила урядовий законопроєкт про мобілізацію.

До другого читання нардепи подали до законопроєкту 4269 правок. 29 березня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі правки.