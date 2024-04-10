Украинские нардепы пригласили военное командование Сил обороны выступить в сессионном зале Верховной Рады по законопроекту о мобилизации.
Руководство ВСУ пригласили в Раду
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что во время заседания 10 апреля соответствующее решение поддержали 315 парламентариев.
Для выступления перед началом рассмотрения закона о мобилизации приглашены главнокомандующие ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич и руководитель Объединенных сил Юрий Содоля.
В то же время нардепы провалили голосование по приглашению главы правительства Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова — за это проголосовало всего 138 депутатов.
Законопроект о мобилизации: что известно
9 апреля Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению.
Комитет также поддержал инициативу Сырского и снял с рассмотрения норму об увольнении с военной службы через 36 месяцев. Это будет рассмотрен отдельно.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада в первом чтении приняла правительственный законопроект о мобилизации.
Ко второму чтению нардепы подали в законопроект 4269 правок. 29 марта Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все правки.
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