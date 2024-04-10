Украинские нардепы пригласили военное командование Сил обороны выступить в сессионном зале Верховной Рады по законопроекту о мобилизации.

Руководство ВСУ пригласили в Раду

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что во время заседания 10 апреля соответствующее решение поддержали 315 парламентариев.

Для выступления перед началом рассмотрения закона о мобилизации приглашены главнокомандующие ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич и руководитель Объединенных сил Юрий Содоля.

В то же время нардепы провалили голосование по приглашению главы правительства Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова — за это проголосовало всего 138 депутатов.

Законопроект о мобилизации: что известно

9 апреля Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению.

Комитет также поддержал инициативу Сырского и снял с рассмотрения норму об увольнении с военной службы через 36 месяцев. Это будет рассмотрен отдельно.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада в первом чтении приняла правительственный законопроект о мобилизации.

Ко второму чтению нардепы подали в законопроект 4269 правок. 29 марта Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все правки.