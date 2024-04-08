Комитет Рады рекомендует усилить штрафы за нарушение военного учета и мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации

Комитет Рады рекомендует усилить штрафы за нарушение военного учета и мобилизации

Мобилизация
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Источник:  РБК Украина

За нарушение правил военного учета может быть наложен штраф в размере до 25500 грн.

В Украине строго будут штрафовать уклонистов от мобилизации

В Украине намерены установить штрафы за нарушение правил военного учета и законодательства в области обороны и мобилизации.

Такое решение хочет принять Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности после рассмотрения законопроекта № 10379, в котором говорится о тюремных сроках и штрафах за отказ от ВЛК. По мнению нардепов, этот проект закона нужно полностью переписывать.

В период мирного времени за нарушение правил военного учета предлагается взимать штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае повторного нарушения или в особый период штраф будет составлять от 1 до 1,5 тысячи необлагаемых минимумов, что эквивалентно 17-25 тыс грн.

Сергей Ионушас

Сергей Ионушас

Председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности

В то же время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации штрафы для граждан могут составлять от 5,1 тыс грн до 8,5 тыс грн. для граждан и от 17 тыс до 34 тыс грн для должностных и юридических лиц. Однако в военное время штрафы составят от 17 тыс до 25,5 тыс грн для граждан, и для должностных лиц сумма возрастет от 34 тыс до 59,5 тыс грн.

Комитет также рекомендовал не вносить изменения в Уголовный кодекс Украины, оставив нормы в их текущей редакции, и предложил Верховной Раде принять этот законопроект в первом чтении и целом. Решение о том, будет ли законопроект принят в окончательном чтении, станет известно позже, добавил Ионушас.

Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий снижение призывного возраста.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Верховной Рады.

В документе указано, что после вступления в силу призывной возраст будет уменьшен с 27 до 25 лет. Такое изменение позволит мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте 25 и 26 лет.

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