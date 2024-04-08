Комітет Ради рекомендує посилити штрафи за порушення військового обліку та мобілізації

За порушення правил військового обліку можуть накласти штраф у розмірі до 25500 грн.

В Україні суворо штрафуватимуть ухилянтів від мобілізації

В Україні мають намір встановити штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства в галузі оборони та мобілізації.

Таке рішення хоче ухвалити Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності після розгляду законопроєкту № 10379, в якому йдеться про тюремні терміни і штрафи за відмову від ВЛК. На думку нардепів, цей проєкт закону потрібно повністю переписувати.

У період мирного часу за порушення правил військового обліку пропонується стягувати штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі повторного порушення або в особливий період штраф становитиме від 1 до 1,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, що еквівалентно 17-25 тис грн. Сергій Іонушас Голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію штрафи для громадян можуть становити від 5,1 тисяч грн до 8,5 тис грн для громадян і від 17 тис до 34 тис для посадових і юридичних осіб. Однак у воєнний час штрафи становитимуть від 17 тис до 25,5 тис грн для громадян, і для посадових осіб сума зросте від 34 тис до 59,5 тис грн.

Комітет також рекомендував не вносити зміни до Кримінального кодексу України, залишивши норми в їхній поточній редакції, і запропонував Верховній Раді ухвалити цей законопроєкт у першому читанні та в цілому. Рішення про те, чи буде законопроєкт ухвалено в остаточному читанні, стане відомо пізніше, додав Іонушас.

Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що передбачає зниження призовного віку.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Верховної Ради.