Комитет Рады рекомендовал нардепам принять законопроект о мобилизации

В Комитете ВР пересмотрели поправки к законопроекту о мобилизации и рекомендовали народным избранникам рассмотреть его.

Об этом сообщил секретарь оборонного Комитета ВР Роман Костенко (фракция "Голос")

Только рекомендовали Верховной Раде принять законопроект о мобилизации во втором чтении. 13 членов комитета проголосовали за, 5 — воздержались.

По результатам наработки законопроект существенно изменился по сравнению с начальной редакцией.

Положение законопроекта о мобилизации

Граждане, состоящие на военном учете, могут в добровольном порядке зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Это право, а не обязанность.

Во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. Проверка документов может фиксироваться на камеру или телефон. В пограничной полосе и на пунктах пропуска через государственную границу военно-учетный документ может потребовать предъявить пограничник.

Получить документы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины военнообязанные от 18 до 60 лет смогут только при наличии у них военно-учетных документов.

Паспорт и загранпаспорт военнообязанные также смогут оформить, если будут иметь при себе военно-учетные документы.

Для уклоняющихся от мобилизации предусматривается наказание в виде временного ограничения на управление транспортными средствами по решению суда.

Вместо срочной планируется ввести базовую военную службу. Ее будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста.

Обязательная мобилизация женщин не планируется. Они подлежат взятию на военный учет, если пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту и получили медицинское или фармацевтическое образование. Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу во время военного положения в добровольном порядке.

По просьбе военного руководства и чиновников Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки принял решение исключить из законопроекта положения о демобилизации и ротации военнослужащих.