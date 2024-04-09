Комітет Ради рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки завершив напрацювання до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Документ готовий до розгляду в залі парламенту.

Законопроєкт про мобілізацію готовий до розгляду ВР

У Комітеті ВР переглянули правки до законопроєкту про мобілізацію та рекомендували народним обранцям розглянути його.

Про це повідомив секретар оборонного Комітету ВР Роман Костенко (фракція "Голос")

Щойно рекомендували Верховній Раді ухвалити законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. 13 членів комітету проголосували за, 5 — утрималися. Роман Костенко Народний депутат

За результатами напрацювання законопроєкт суттєво змінився, порівняно з початковою редакцією.

Положення законопроєкту про мобілізацію

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку можуть зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. Це право, а не обов‘язок.

Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і предʼявляти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Процес перевірки документів може фіксуватися на камеру або телефон. У прикордонній смузі і на пунктах пропуску через державний кордон військово-обліковий документ може вимагати предʼявити прикордонник.

Отримати документи в закордонних дипломатичних установах України військовозобов'язані віком від 18 до 60 років зможуть тільки за наявності в них військово-облікових документів.

Паспорт і закордонний паспорт військовозобов'язані також зможуть оформити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи.

Для ухилянтів від мобілізації передбачається покарання у вигляді тимчасового обмеження на керування транспортними засобами — за рішенням суду.

Замість строкової планується запровадити базову військову службу. Її проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.

Обовʼязкової мобілізації жінок не планується. Вони підлягають взяттю на військовий облік, якщо придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і здобули медичну або фармацевтичну освіти. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану в добровільному порядку.

На прохання військового керівництва і урядовців Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки ухвалив рішення виключити із законопроєкту положення щодо демобілізації та ротації військовослужбовців.

Право на звільнення з військової служби залишатиметься за військовими, звільненими з полону. Якщо звільнений із полону військовослужбовець висловить бажання залишитися на службі, він матиме право на додаткову відпустку в кількості 90 днів.

Наголошуємо, що остаточне рішення щодо законопроєкту народні депутати ухвалюватимуть під час голосування в залі парламенту. Тому деякі з вищезазначених положень можуть змінитися у фінальній версії законодавчої ініціативи.

Верховна Рада розпочне розгляд проєкту закону в другому читанні в залі парламенту 10 квітня.

Що відомо про проєкт щодо економічного бронювання від мобілізації

За словами керівника парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, наразі на розгляді нардепів перебувають дві моделі економічного бронювання.

Одна модель — це, власне, модель, яка народилася в Офісі президента, про 35 тисяч гривень. І друга модель — це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій, — пояснює Наталуха.

Він зазначив, що розмір військового збору становить 20 тис грн за кожну особу, яка отримала бронь.