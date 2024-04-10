Нардепы приняли в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных
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Политика
Дата публикации

Нардепы приняли в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных

Рада
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Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект о разрешении на вступление в ВСУ некоторым категориям осужденных.

Законопроект о мобилизации осужденных

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что во время заседания 10 апреля за основу был принят законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.

В первом чтении законопроект поддержал 281 парламентарий.

Впереди законопроект ждет второе чтение.

Что известно о законопроекте о мобилизации осужденных

Авторы законопроекта отмечают, что принятие закона обеспечит создание дополнительных возможностей для комплектования ВСУ и дополнительно мотивирует осужденных к "исправлению и исполнению долга по отражению вооруженной агрессии против Украины".

К мобилизации не допустят совершивших:

  • уголовные правонарушения в отношении умышленного убийства двух или более лиц, или соединенного с изнасилованием или сексуальным насилием

  • уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (изнасилование, сексуальное насилие, развращение несовершеннолетних и др.),

  • преступления, связанные с террористической деятельностью,

  • нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.

По данным заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, к мобилизационному потенциалу относятся сейчас осужденные, которых около 26 тысяч, и люди, имеющие судимость, но уже отбывшие наказание — их около 50 тысяч.

По ее словам, отбывающим наказание дадут возможность уволиться условно-досрочно при условии подписания контракта с ВСУ.

Исключение будут составлять осужденные, получившие приговоры по статьям против национальной безопасности, против государственности, коллаборанты, госпредатели и за военные преступления.

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