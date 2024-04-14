Архітектор Слава Балбек пояснив, чому прийняв рішення мобілізуватися

Український архітектор та командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек розповів online.ua, чому він вирішив мобілізуватися.
Слава Балбек вирішив підписати контракт з ЗСУ
Балбек розповів, що на перших виїздах його добровольчий підрозділ просто пропонував свою допомогу підрозділам ЗСУ на лінії зіткнення.
У процесі вони знайшли багато друзів і отримали запрошення для всієї групи працювати офіційно.
Слава Балбек зауважив, що вирішив офіційно бути в армії, коли вперся у межу можливостей підрозділу через те, що він доброволець.
Найбільший страх для Слави Балбека
Найскладніше для Балбека було зрозуміти, що після підписання контракту він буде працювати на інших людей — останні 15 років він працював лише сам на себе.
Не належати собі — це мій найбільший страх. Я можу та хочу більше, але без офіційного оформлення буду стояти на місці. Сказав хлопцям: “Мобілізуюся, хто зі мною?”, декілька побратимів теж прийняли таке рішення. Йду на цей ризик заради доступу до певних ресурсів, фінансів і засобів.
Мрія Слави — змінити систему зсередини, але для цього треба бути у ній.
Ще одна із причин, чому він вирішив мобілізуватись — загострене відчуття справедливості.
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