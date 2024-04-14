Архітектор Слава Балбек пояснив, чому прийняв рішення мобілізуватися

Слава Балбек вирішив підписати контракт з ЗСУ

Балбек розповів, що на перших виїздах його добровольчий підрозділ просто пропонував свою допомогу підрозділам ЗСУ на лінії зіткнення.

У процесі вони знайшли багато друзів і отримали запрошення для всієї групи працювати офіційно.

Я подав документи на контракт. У будь-який момент скажуть: “Приїжджай, я приймаю присягу, і погнали”. Слава Балбек Командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда”

Слава Балбек зауважив, що вирішив офіційно бути в армії, коли вперся у межу можливостей підрозділу через те, що він доброволець.

Є засоби, які не можу купити, бо офіційно не військовий. Добровольці знають, що зі снарядами проблем немає лише коли “перетинаєш лінію”, там ти свій. А коли у тилу намагаєшся купити необхідне, або пройти навчання — усі хочуть запит від військової частини. Немає запиту — до побачення. Поширити

Найбільший страх для Слави Балбека

Найскладніше для Балбека було зрозуміти, що після підписання контракту він буде працювати на інших людей — останні 15 років він працював лише сам на себе.

Не належати собі — це мій найбільший страх. Я можу та хочу більше, але без офіційного оформлення буду стояти на місці. Сказав хлопцям: “Мобілізуюся, хто зі мною?”, декілька побратимів теж прийняли таке рішення. Йду на цей ризик заради доступу до певних ресурсів, фінансів і засобів.

Мрія Слави — змінити систему зсередини, але для цього треба бути у ній.

Ще одна із причин, чому він вирішив мобілізуватись — загострене відчуття справедливості.