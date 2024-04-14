Ласковая мобилизация. Командир группы "Баракуда" Слава Балбек поделился опытом добровольца
Категория
Украина
Дата публикации

Ласковая мобилизация. Командир группы "Баракуда" Слава Балбек поделился опытом добровольца

Группа «Аэрокомпания Восток»
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Источник:  online.ua

Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек рассказал online.ua о своем опыте добровольца и о "ласковой мобилизации".

Самая большая проблема в бригадах Сил обороны

Слава Балбек рассказывает, что сейчас есть огромная проблема с кадрами во всех бригадах, ведь люди получают ранения, погибают, а оставшимся нужна передышка.

И для того чтобы не стал весь процесс, должна быть замена на фронте. Эта потребность не уменьшается, а только увеличивается. С одной стороны люди, уставшие слышать о войне, а с другой — люди, уставшие от ежедневной работы на войне.

Слава Болбек

Слава Болбек

командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда"

Будни добровольца

Просыпаешься в три ночи, позавтракал, уехал, разложился, отработал, вернулся, поспал — это реальность, которую нужно доносить до общества, говорит Слава.

Людям, воюющим последние два года, трудно понять своих гражданских друзей. У них разные ценности и восприятие реальности.

Добровольческий "движ" — это ласковая мобилизация, когда хочется, и колется.

Балбек рассказывает, что в добровольческом формировании тебе говорят: “Попробуем с тобой поработать. Поезжай на открытую тренировку, посмотри, как это работает. Не страшно?” Если не страшно, тогда еще поедут в прифронтовый городок, потом на первый выезд.

Мы смотрим за тем, как люди себя ведут. Приходит 30 человек, а остаются 10. Однако это хороший процент для добровольцев. Ибо есть Рембо, которые в тылу говорят: "Вперед, вперед", а после первого обстрела: "Ой, живот схватило, горло, — я домой".

Слава Болбек

Слава Болбек

командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда"

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