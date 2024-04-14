Ласковая мобилизация. Командир группы "Баракуда" Слава Балбек поделился опытом добровольца

Самая большая проблема в бригадах Сил обороны

Слава Балбек рассказывает, что сейчас есть огромная проблема с кадрами во всех бригадах, ведь люди получают ранения, погибают, а оставшимся нужна передышка.

И для того чтобы не стал весь процесс, должна быть замена на фронте. Эта потребность не уменьшается, а только увеличивается. С одной стороны люди, уставшие слышать о войне, а с другой — люди, уставшие от ежедневной работы на войне. Слава Болбек командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда"

Будни добровольца

Просыпаешься в три ночи, позавтракал, уехал, разложился, отработал, вернулся, поспал — это реальность, которую нужно доносить до общества, говорит Слава.

Людям, воюющим последние два года, трудно понять своих гражданских друзей. У них разные ценности и восприятие реальности.

Добровольческий "движ" — это ласковая мобилизация, когда хочется, и колется. Поделиться

Балбек рассказывает, что в добровольческом формировании тебе говорят: “Попробуем с тобой поработать. Поезжай на открытую тренировку, посмотри, как это работает. Не страшно?” Если не страшно, тогда еще поедут в прифронтовый городок, потом на первый выезд.