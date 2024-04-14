Ласковая мобилизация. Командир группы "Баракуда" Слава Балбек поделился опытом добровольца

Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек рассказал online.ua о своем опыте добровольца и о "ласковой мобилизации".
Самая большая проблема в бригадах Сил обороны
Слава Балбек рассказывает, что сейчас есть огромная проблема с кадрами во всех бригадах, ведь люди получают ранения, погибают, а оставшимся нужна передышка.
Будни добровольца
Просыпаешься в три ночи, позавтракал, уехал, разложился, отработал, вернулся, поспал — это реальность, которую нужно доносить до общества, говорит Слава.
Людям, воюющим последние два года, трудно понять своих гражданских друзей. У них разные ценности и восприятие реальности.
Балбек рассказывает, что в добровольческом формировании тебе говорят: “Попробуем с тобой поработать. Поезжай на открытую тренировку, посмотри, как это работает. Не страшно?” Если не страшно, тогда еще поедут в прифронтовый городок, потом на первый выезд.
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