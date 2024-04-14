Я готовлюсь к длинной дистанции. Доброволец Слава Балбек о своей мотивации стать в ряды ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Я готовлюсь к длинной дистанции. Доброволец Слава Балбек о своей мотивации стать в ряды ВСУ

Слава Балбек
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Источник:  online.ua

Украинский архитектор, а теперь командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек, рассказал online.ua о решении стать добровольцем и мотивацию мобилизоваться.

Что мотивирует Славу Балбека

Слава Балбек рассказал, что летом 2022 принял решение стать добровольцем. С тех пор он полностью переключился на войну.

Меня мотивирует как спортсмена то, что у нас что-то получается, а что-то нет. Я готовлюсь к длинной дистанции — это единственное, что спасает мою менталку.

Слава рассказывает, что почувствовал на войне, что все уровни — у военных разный бэкграунд, но чувствуется единство и общая цель.

Недавно провел 10 дней на ротации, а ребята остались на 20. Потому какую-то часть просто был на коммуникации с подразделением. Мы работали параллельно двумя комплексами. Я сидел в кафе и координировал три-четыре ударных группы. Понимал, что пацанам нужна помощь.

Это, по словам Балбека, вытесняло его гражданские интересы и процессы. Такая штабная роль – это такое привлечение "на полшишки". Ты будто не едешь на задание, но будто там присутствует.

Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" сравнивает военное дело с бизнесом. Единственное, что речь идет не о доходе или банкротстве, а о жизни или смерти.

Война также затягивает, как архитектура. Теперь военное дело моя жизнь.

Однако в последний раз мне защемило седалищный нерв, и я два месяца лежа, потом сидя, находился на позициях. Меня привозили, ставили броник, оружие, и я так управлял процессом. Понял, что это была подсказка: “Слава, успокойся! Выдохни, подумай о своей жизни, может что-то делаешь слишком быстро”.

Слава Балбек

Слава Балбек

Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда"

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