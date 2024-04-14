Украинский архитектор, а теперь командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек, рассказал online.ua о решении стать добровольцем и мотивацию мобилизоваться.
Что мотивирует Славу Балбека
Слава Балбек рассказал, что летом 2022 принял решение стать добровольцем. С тех пор он полностью переключился на войну.
Слава рассказывает, что почувствовал на войне, что все уровни — у военных разный бэкграунд, но чувствуется единство и общая цель.
Это, по словам Балбека, вытесняло его гражданские интересы и процессы. Такая штабная роль – это такое привлечение "на полшишки". Ты будто не едешь на задание, но будто там присутствует.
Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" сравнивает военное дело с бизнесом. Единственное, что речь идет не о доходе или банкротстве, а о жизни или смерти.
Война также затягивает, как архитектура. Теперь военное дело моя жизнь.
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