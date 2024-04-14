Украинский архитектор, а теперь командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек, рассказал online.ua о решении стать добровольцем и мотивацию мобилизоваться.

Что мотивирует Славу Балбека

Слава Балбек рассказал, что летом 2022 принял решение стать добровольцем. С тех пор он полностью переключился на войну.

Меня мотивирует как спортсмена то, что у нас что-то получается, а что-то нет. Я готовлюсь к длинной дистанции — это единственное, что спасает мою менталку. Поделиться

Слава рассказывает, что почувствовал на войне, что все уровни — у военных разный бэкграунд, но чувствуется единство и общая цель.

Недавно провел 10 дней на ротации, а ребята остались на 20. Потому какую-то часть просто был на коммуникации с подразделением. Мы работали параллельно двумя комплексами. Я сидел в кафе и координировал три-четыре ударных группы. Понимал, что пацанам нужна помощь. Поделиться

Это, по словам Балбека, вытесняло его гражданские интересы и процессы. Такая штабная роль – это такое привлечение "на полшишки". Ты будто не едешь на задание, но будто там присутствует.

Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" сравнивает военное дело с бизнесом. Единственное, что речь идет не о доходе или банкротстве, а о жизни или смерти.

Война также затягивает, как архитектура. Теперь военное дело моя жизнь.