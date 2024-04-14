Я готуюся до довгої дистанції. Доброволець Слава Балбек про свою мотивацію стати до лав ЗСУ

Український архітектор, а тепер командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек розповів online.ua про рішення стати добровольцем і мотивацію мобілізуватися.

Що мотивує Славу Балбека

Слава Балбек розповів, що влітку 2022 року прийняв рішення стати добровольцем. Відтоді він повністю переключився на війну.

Мене мотивує, як спортсмена те, що у нас щось виходить, а щось — ні. Я готуюся до довгої дистанції — це єдине, що рятує мою менталку. Поширити

Слава розповідає, що відчув на війні, що всі рівні — у військових різний бекграунд, але відчувається єдність та спільна мета.

Нещодавно провів 10 днів на ротації, а хлопці залишились на 20. Тому якусь частину просто був на комунікації з підрозділом. Ми працювали паралельно двома комплексами. Я сидів у кав'ярні і координував три-чотири ударні групи. Розумів, що пацанам потрібна допомога. Поширити

Це, за словами Балбека, витісняло його цивільні інтереси та процеси. Така штабна роль — це таке залучення “на пів шишечки”. Ти наче не їдеш на завдання, але ніби там присутній.

Командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” порівнює військову справу з бізнесом. Єдине, що тут йдеться не про дохід чи банкрутство, а про життя або смерть.

Війна так само затягує, як архітектура. Тепер військова справа — моє життя.