Я готуюся до довгої дистанції. Доброволець Слава Балбек про свою мотивацію стати до лав ЗСУ

Український архітектор, а тепер командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек розповів online.ua про рішення стати добровольцем і мотивацію мобілізуватися.
Що мотивує Славу Балбека
Слава Балбек розповів, що влітку 2022 року прийняв рішення стати добровольцем. Відтоді він повністю переключився на війну.
Слава розповідає, що відчув на війні, що всі рівні — у військових різний бекграунд, але відчувається єдність та спільна мета.
Це, за словами Балбека, витісняло його цивільні інтереси та процеси. Така штабна роль — це таке залучення “на пів шишечки”. Ти наче не їдеш на завдання, але ніби там присутній.
Командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” порівнює військову справу з бізнесом. Єдине, що тут йдеться не про дохід чи банкрутство, а про життя або смерть.
Війна так само затягує, як архітектура. Тепер військова справа — моє життя.
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