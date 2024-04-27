Мобилизация в Украине. Польша хочет поговорить с Киевом о студентах-украинцах
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Мир
Дата публикации

Мобилизация в Украине. Польша хочет поговорить с Киевом о студентах-украинцах

студенты
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Источник:  online.ua

По словам польского министра науки и высшего образования Дариуша Вячорка, он намерен проконсультироваться с Министерством образования и науки Украины и польским МИД о том, как изменения в законе о мобилизации повлияют на студентов-украинцев в Польше.

Как повлияет мобилизация на студентов-украинцев в Польше

Как отмечает глава ведомства, по состоянию на апрель 2024 года в их стране обучаются около 50 тысяч студентов из Украины.

Дариуш Вечерек отмечает: когда они приехали в страну, то у всех были паспорта, студенческие визы и виды на жительство в Польше.

На данный момент особой угрозы мы не видим.... Признаюсь честно, что нам, видимо, придется поговорить с министром образования и науки Украины по этому поводу и посмотреть, как украинская власть подойдет к этому вопросу о студенчестве, — сказал министр.

По словам Дариуша Вячорка, власти его страны очень хотели бы, чтобы студенты смогли официально завершить обучение.

Он также обратил внимание на то, что дело с документами для украинских студентов "совершенно новое, поэтому сейчас его сложно комментировать".

Министр подчеркнул, что его команда будет общаться с польским МИДом", чтобы он объяснил, "какие есть возможные угрозы украинским студентам в Польше".

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Польское правительство официально подтвердило, что учтет решение официального Киева о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для граждан Украины, которое на этапе подготовки.

С таким заявлением выступил глава МВД Марчин Кервинский.

У него поинтересовались, чего ожидать находящимся в Польше украинским мужчинам.

По его словам, все решения по гражданам Украины в Польше включены в специальный закон, и недавно Польша продлевала временную защиту для украинцев до 30 июня.

Через несколько дней мы подадим новую редакцию этого закона, где будут урегулированы все вопросы, — объяснил Марчин Кервинский.

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