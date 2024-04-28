Путин определился с новой жертвой в Кремле

Издание Financial Times пришло к выводу, что в Кремле уже начался новый передел власти. Под удар российского диктатора Владимира Путина может попасть глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу может стать новым врагом Путина

Руководитель российского оборонного ведомства долго находился в выгодном положении.

Этому способствовала не только гибель его главного критика — экс-главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина — но и незначительные успехи армии РФ на фронте.

Однако глава Кремля не хочет, чтобы Шойгу хоть как-то затмил его на политической арене, ведь понимает, что это может угрожать его будущему.

Путин, который, как известно, опасается, что любая фракция в его элите наберет слишком много сил, похоже, пришел к выводу, что Кремлю необходимо найти новый способ уравновесить центр власти Шойгу и Министерство обороны теперь, когда Пригожин больше не играет эту роль. — пишет WSJ, со ссылкой на своих инсайдеров. Поделиться

Война Путина против Шойгу уже началась

По мнению журналистов, об этом свидетельствует один красноречивый факт, а именно арест заместителя Шойгу Тимура Иванова.

Financial Times обращает внимание на то, что экстравагантный образ жизни Иванова, явно выходивший за рамки его официальных возможностей, сделал его легкой мишенью для Кремля.

На самом деле российскому диктатору плевать на коррупцию чиновников — ему просто нужен был повод, чтобы начать охоту на Шойгу и его команду.