Путін визначився з новою жертвою у Кремлі
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Путін визначився з новою жертвою у Кремлі

Путін
Джерело:  Financial Times

Видання Financial Times дійшло висновку, що у Кремлі уже почався новий переділ влади. Під удар російського диктатора Володимира Путіна може потрапити глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Шойгу може стати новим ворогом Путіна

Очільник російського оборонного відомства доволі довго знаходився у вигідному становищі.

Цьому посприяла не лише загибель його головного критика — ексватажка ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина — а й незначні успіхи армії РФ на фронті.

Однак очільник Кремля не хоче, щоб Шойгу хоч якимось чином затьмарив його на політичній арені, адже розуміє, що це може загрожувати його майбутньому.

Путін, який, як відомо, побоюється, що будь-яка фракція в його еліті набере надто багато сили, схоже, дійшов висновку, що Кремлю необхідно знайти новий спосіб врівноважити центр влади Шойгу і Міністерство оборони тепер, коли Пригожин більше не відіграє цю роль, — пише WSJ, з посиланням на своїх інсайдерів.

Війна Путіна проти Шойгу уже розпочалася

На переконання журналістів, про це свідчить один красномовний факт, а саме арешт заступника Шойгу Тимура Іванова.

Financial Times звертає увагу на те, що екстравагантний спосіб життя Іванова, який явно виходив за рамки його офіційних можливостей, зробив його легкою мішенню для Кремля.

Насправді російському диктатору начхати на корупцію чиновників — йому просто потрібен був привід, щоб розпочати полювання на Шойгу та його команду.

Неминуче, що в кліці, де владу переважно розподіляють за допомогою заступництва, [люди] іноді опиняються не на тій стороні чийогось гніву… У міру того, як війна затягується, ця кліка, яка прагне до влади і грошей, відчуває все більший тиск. І іноді когось обирають, щоб він взяв на себе провину за те, що відбувається, — пояснює генерал Джим Хокенхалл, голова Стратегічного командування британської армії.

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