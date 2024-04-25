У Сенаті вказали на фатальну помилку Байдена щодо Путіна та Росії
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У Сенаті вказали на фатальну помилку Байдена щодо Путіна та Росії

Джо Байден
Джерело:  The Hill

Американський лідер Джо Байден "дав зелене світло" російському диктатору Володимиру Путіну, коли США вивели свої війська з Афганістану. З такою заявою виступив лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл (Республіканська партія).

Макконнелл знову публічно розкритикував Байдена

Американський сенатор відверто зізнається, що вважає однією з найбільших помилок Байдена виведення військ з огляду на те, що це "показало на міжнародному ігровому полі".

Ми прикрили там тероризм. Ми не повинні були відводити війська. Коли ми це зробили, це було як зелене світло Путіну, який уже серйозно думав про переміщення своїх військ до кордону.

Мітч Макконнелл

Мітч Макконнелл

Лідер меншості в Сенаті

Ба більше, сенатор закликає не забувати про те, що саме команда Джо Байдена не змогла передати Україні "достатню кількість зброї досить швидко".

За його словами, неквапливість США призвела до того, що Україна втратила ще частину своїх територій під натиском армії РФ.

Отже, адміністрація припустилася ряду помилок. Але принаймні на цю мить, після довгої затримки, ми всі зібралися разом і зробили те, що потрібно зробити, щоб допомогти українцям. Ви знаєте, що це величезна проблема для всього світу, — підсумував Мітч Макконнелл.

США передадуть Україні ще більше ракет ATACMS

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван офіційно підтвердив, що Сполучені Штати Америки й надалі продовжать постачати Україні тактичні ракети ATACMS для захисту від російської агресії.

Як я вже сказав у вступному слові, ми вже відправили кілька (ракет — ред.), і тепер, коли у нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше.

Джейк Салліван

Джейк Салліван

Радник президента США з питань національної безпеки

Однак представник команди Байдена досі не хоче розкривати конкретну кількість ракет, які планує поставити Вашингтон в Україну.

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