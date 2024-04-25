У Сенаті вказали на фатальну помилку Байдена щодо Путіна та Росії

Американський лідер Джо Байден "дав зелене світло" російському диктатору Володимиру Путіну, коли США вивели свої війська з Афганістану. З такою заявою виступив лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл (Республіканська партія).
Макконнелл знову публічно розкритикував Байдена
Американський сенатор відверто зізнається, що вважає однією з найбільших помилок Байдена виведення військ з огляду на те, що це "показало на міжнародному ігровому полі".
Ба більше, сенатор закликає не забувати про те, що саме команда Джо Байдена не змогла передати Україні "достатню кількість зброї досить швидко".
За його словами, неквапливість США призвела до того, що Україна втратила ще частину своїх територій під натиском армії РФ.
США передадуть Україні ще більше ракет ATACMS
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван офіційно підтвердив, що Сполучені Штати Америки й надалі продовжать постачати Україні тактичні ракети ATACMS для захисту від російської агресії.
Однак представник команди Байдена досі не хоче розкривати конкретну кількість ракет, які планує поставити Вашингтон в Україну.
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