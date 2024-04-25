В Сенате указали на роковую ошибку Байдена относительно Путина и России
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Политика
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В Сенате указали на роковую ошибку Байдена относительно Путина и России

Джо Байден
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Источник:  The Hill

Американский лидер Джо Байден "дал зеленый свет" российскому диктатору Владимиру Путину, когда США вывели свои войска из Афганистана. С таким заявлением выступил лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (Республиканская партия).

Макконнелл снова публично раскритиковал Байдена

Американский сенатор откровенно признается, что считает одной из самых больших ошибок Байдена вывод войск ввиду того, что это "показало на международном игровом поле".

Мы прикрыли там терроризм. Мы не должны были отводить войска. Когда мы это сделали, это был как зеленый свет Путину, который уже серьезно размышлял о перемещении своих войск к границе.

Митч Макконнелл

Митч Макконнелл

Лидер меньшинства в Сенате

Более того, сенатор призывает не забывать о том, что именно команда Джо Байдена не смогла передать Украине "нужное количество оружия достаточно быстро".

По его словам, неторопливость США привела к тому, что Украина потеряла еще часть своих территорий под давлением армии РФ.

Итак, администрация допустила ряд ошибок. Но, по крайней мере, на этот момент, после долгой задержки, мы все собрались вместе и сделали то, что нужно сделать, чтобы помочь украинцам. Вы знаете, что это огромная проблема для всего мира, — подытожил Митч Макконнелл.

США передадут Украине еще больше ракет ATACMS

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан официально подтвердил, что Соединенные Штаты Америки и дальше продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS для защиты от российской агрессии.

Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько (ракет — ред.), и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник президента США по вопросам национальной безопасности

Однако представитель команды Байдена до сих пор не хочет раскрывать конкретное количество ракет, которое Украина получит от США.

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