В Сенате указали на роковую ошибку Байдена относительно Путина и России

Американский лидер Джо Байден "дал зеленый свет" российскому диктатору Владимиру Путину, когда США вывели свои войска из Афганистана. С таким заявлением выступил лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (Республиканская партия).
Макконнелл снова публично раскритиковал Байдена
Американский сенатор откровенно признается, что считает одной из самых больших ошибок Байдена вывод войск ввиду того, что это "показало на международном игровом поле".
Более того, сенатор призывает не забывать о том, что именно команда Джо Байдена не смогла передать Украине "нужное количество оружия достаточно быстро".
По его словам, неторопливость США привела к тому, что Украина потеряла еще часть своих территорий под давлением армии РФ.
США передадут Украине еще больше ракет ATACMS
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан официально подтвердил, что Соединенные Штаты Америки и дальше продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS для защиты от российской агрессии.
Однако представитель команды Байдена до сих пор не хочет раскрывать конкретное количество ракет, которое Украина получит от США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-