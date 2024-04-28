Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна “політичною твариною”, яка розуміє виключно силу.
Кулеба закликає Захід не боятись Путіна і прискорити допомогу Україні
Глава МЗС висловив вдячність США за схвалення та надання допомоги Україні, зазначивши з приводу затягування рішення із допомогою, що краще пізніше, ніж ніколи.
Кулеба наголосив, що будь-яка затримка західних партнерів із допомогою Україні веде до більших втрат серед українських військових та цивільного населення.
За його словами, Україна потребує від партнерів чіткої віри у здатність власної перемоги над окупаційною армією РФ.
Кулеба переконаний, що це можливо за умови відкиння страху перед Кремлем.
Кулеба підкреслив, що Україна не припинить боротьби із країною-агресоркою, адже на кону виживання держави та збереження власного суверенітету.
Що кажуть на Заході стосовно загроз наступу армії РФ в Україні
Керівник розвідцентру армії Естонії, полковник Антс Ківісельг зазначає, що окупаційна армія РФ намагається прискорити власний наступ в Україні, однак шанси на прорив лінії оборони ЗСУ стають все меншими.
Ківісельг підкреслив, що російські окупанти продовжують здобувати виключно обмежені успіхи, а українські військові чинять відчайдушний опір та зменшують ризик прориву власної оборони.
Окрім цього естонський зазначив, що ефективна тактика роботи української ППО допомогла знизити інтенсивність атак окупаційної армії РФ.
За його словами, російські окупанти продовжують атаки в районі Часового Яру на захід від Бахмута та в районі Мар’їнки на захід від Донецька.
Окрім цього армія РФ намагається вести наступ в районі залізничного вузла, який з’єднує Авдіївку та Покровськ.
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