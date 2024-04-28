Кулеба закликає Захід не боятись Путіна і прискорити допомогу Україні

Глава МЗС висловив вдячність США за схвалення та надання допомоги Україні, зазначивши з приводу затягування рішення із допомогою, що краще пізніше, ніж ніколи.

Кулеба наголосив, що будь-яка затримка західних партнерів із допомогою Україні веде до більших втрат серед українських військових та цивільного населення.

Усе, що ми втратили з осені і до сьогоднішнього дня — ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї, — пояснює очільник української дипломатії. Поширити

За його словами, Україна потребує від партнерів чіткої віри у здатність власної перемоги над окупаційною армією РФ.

Кулеба переконаний, що це можливо за умови відкиння страху перед Кремлем.

Оскільки Путін — політична тварина, що чує страх. І коли він його чує — стає агресивнішим. Якщо він чує силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес — він буде змушений відступитися, — переконаний глава МЗС. Поширити

Кулеба підкреслив, що Україна не припинить боротьби із країною-агресоркою, адже на кону виживання держави та збереження власного суверенітету.

Що кажуть на Заході стосовно загроз наступу армії РФ в Україні

Керівник розвідцентру армії Естонії, полковник Антс Ківісельг зазначає, що окупаційна армія РФ намагається прискорити власний наступ в Україні, однак шанси на прорив лінії оборони ЗСУ стають все меншими.

Ківісельг підкреслив, що російські окупанти продовжують здобувати виключно обмежені успіхи, а українські військові чинять відчайдушний опір та зменшують ризик прориву власної оборони.

Росія намагається використати останнє вікно можливостей, поки західна військова допомога повністю не прибула в Україну і не була розгорнута в операціях, — підкреслює очільник естонської розвідки. Поширити

Окрім цього естонський зазначив, що ефективна тактика роботи української ППО допомогла знизити інтенсивність атак окупаційної армії РФ.

За його словами, російські окупанти продовжують атаки в районі Часового Яру на захід від Бахмута та в районі Мар’їнки на захід від Донецька.

Окрім цього армія РФ намагається вести наступ в районі залізничного вузла, який з’єднує Авдіївку та Покровськ.