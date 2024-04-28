Кулеба призывает Запад не бояться Путина и ускорить помощь Украине

Глава МИД выразил благодарность США за одобрение и оказание помощи Украине, отметив по поводу затягивания решения с помощью, что лучше позже, чем никогда.

Кулеба подчеркнул, что любая задержка западных партнеров с помощью Украины ведет к большим потерям среди украинских военных и гражданского населения.

Все, что мы потеряли с осени и до сегодняшнего дня, — мы потеряли потому, что у наших солдат не было достаточно оружия, — объясняет глава украинской дипломатии. Поделиться

По его словам, Украина нуждается от партнеров в четкой вере в способность собственной победы над оккупационной армией РФ.

Кулеба убежден, что это возможно при условии отвержения страха перед Кремлем.

Поскольку Путин — политическое животное, слышащее страх. И когда он его слышит, становится более агрессивным. Если он слышит силу, которую, например, только что продемонстрировал Конгресс, он будет вынужден отступиться, убежден глава МИД. Поделиться

Кулеба подчеркнул, что Украина не прекратит борьбу со страной-агрессорой, ведь на кону выживание государства и сохранение собственного суверенитета.

Что говорят на Западе по поводу угроз наступления армии РФ в Украине

Руководитель разведцентра армии Эстонии полковник Антс Кивисельг отмечает , что оккупационная армия РФ пытается ускорить собственное наступление в Украине, однако шансы на прорыв линии обороны ВСУ становятся все меньше.

Кивисельг подчеркнул, что российские оккупанты продолжают приобретать исключительно ограниченные успехи, а украинские военные оказывают отчаянное сопротивление и уменьшают риск прорыва собственной обороны.

Россия пытается использовать последнее окно возможностей, пока западная военная помощь полностью не прибыла в Украину и не была развернута в операциях, подчеркивает глава эстонской разведки. Поделиться

Кроме того, эстонский отметил, что эффективная тактика работы украинского ПВО помогла снизить интенсивность атак оккупационной армии РФ.

По его словам, российские оккупанты продолжают атаки в районе Временного Яра к западу от Бахмута и в районе Марьинки к западу от Донецка.

Кроме этого, армия РФ пытается вести наступление в районе железнодорожного узла, который соединяет Авдеевку и Покровск.