Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал кремлевского диктатора Владимира Путина "политическим животным", понимающим исключительно силу.
Кулеба призывает Запад не бояться Путина и ускорить помощь Украине
Глава МИД выразил благодарность США за одобрение и оказание помощи Украине, отметив по поводу затягивания решения с помощью, что лучше позже, чем никогда.
Кулеба подчеркнул, что любая задержка западных партнеров с помощью Украины ведет к большим потерям среди украинских военных и гражданского населения.
По его словам, Украина нуждается от партнеров в четкой вере в способность собственной победы над оккупационной армией РФ.
Кулеба убежден, что это возможно при условии отвержения страха перед Кремлем.
Кулеба подчеркнул, что Украина не прекратит борьбу со страной-агрессорой, ведь на кону выживание государства и сохранение собственного суверенитета.
Что говорят на Западе по поводу угроз наступления армии РФ в Украине
Руководитель разведцентра армии Эстонии полковник Антс Кивисельг отмечает , что оккупационная армия РФ пытается ускорить собственное наступление в Украине, однако шансы на прорыв линии обороны ВСУ становятся все меньше.
Кивисельг подчеркнул, что российские оккупанты продолжают приобретать исключительно ограниченные успехи, а украинские военные оказывают отчаянное сопротивление и уменьшают риск прорыва собственной обороны.
Кроме того, эстонский отметил, что эффективная тактика работы украинского ПВО помогла снизить интенсивность атак оккупационной армии РФ.
По его словам, российские оккупанты продолжают атаки в районе Временного Яра к западу от Бахмута и в районе Марьинки к западу от Донецка.
Кроме этого, армия РФ пытается вести наступление в районе железнодорожного узла, который соединяет Авдеевку и Покровск.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-