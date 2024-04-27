Действительно ли Путин приказал убить Навального. Разведка США пришла к неожиданному выводу
Категория
Мир
Дата публикации

Действительно ли Путин приказал убить Навального. Разведка США пришла к неожиданному выводу

Путин
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Источник:  The Wall Street Journal

По убеждению американских разведчиков, российский диктатор Владимир Путин, возможно, не приказывал убить оппозиционера Алексея Навального.

Путин не планировал убивать Навального в колонии

По словам анонимных источников издания, эту версию уже поддержали в американском разведывательном сообществе.

Более того, она стремительно распространяется внутри нескольких агентств, в том числе и в Центральном разведывательном управлении, Офисе директора национальной разведки и в разведывательном подразделении Государственного департамента.

Разведка США пришла к такому неожиданному выводу после детального анализа различных данных и публичных фактов, таких как время смерти Навального и то, как смерть оппозиционера затмила "выборы" Путина в марте.

Что важно понимать, Штаты не освобождают диктатора Путина от общей ответственности за смерть Навального, ведь именно кремлевский режим делал все возможное, чтобы его ликвидировать, в частности, пытался отравить.

Как умер Навальный — данные ГУР

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, российский оппозиционер Алексей Навальный скончался естественной смертью.

Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть].

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

Что интересно, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Алексей Навальный, "очевидно, убит Путиным".

Глава Белого дома Джо Байден также обвинил в смерти Навального российского президента.

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