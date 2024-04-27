Действительно ли Путин приказал убить Навального. Разведка США пришла к неожиданному выводу

По убеждению американских разведчиков, российский диктатор Владимир Путин, возможно, не приказывал убить оппозиционера Алексея Навального.
Путин не планировал убивать Навального в колонии
По словам анонимных источников издания, эту версию уже поддержали в американском разведывательном сообществе.
Более того, она стремительно распространяется внутри нескольких агентств, в том числе и в Центральном разведывательном управлении, Офисе директора национальной разведки и в разведывательном подразделении Государственного департамента.
Разведка США пришла к такому неожиданному выводу после детального анализа различных данных и публичных фактов, таких как время смерти Навального и то, как смерть оппозиционера затмила "выборы" Путина в марте.
Что важно понимать, Штаты не освобождают диктатора Путина от общей ответственности за смерть Навального, ведь именно кремлевский режим делал все возможное, чтобы его ликвидировать, в частности, пытался отравить.
Как умер Навальный — данные ГУР
По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, российский оппозиционер Алексей Навальный скончался естественной смертью.
Что интересно, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Алексей Навальный, "очевидно, убит Путиным".
Глава Белого дома Джо Байден также обвинил в смерти Навального российского президента.
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