Чи дійсно Путін наказав вбити Навального. Розвідка США дійшла неочікуваного висновку
Категорія
Світ
Дата публікації

Чи дійсно Путін наказав вбити Навального. Розвідка США дійшла неочікуваного висновку

Володимир Путін
Джерело:  The Wall Street Journal

На переконання американських розвідників, російський диктатор Володимир Путін, цілком можливо, не наказував убити опозиціонера Олексія Навального.

Путін не наказував вбивати Навального

За словами анонімних джерел видання, цю версію уже підтримали в американській розвідувальній спільноті.

Ба більше, вона стрімко поширюється всередині кількох агентств, зокрема й в Центральному розвідувальному управлінні, Офісі директора національної розвідки та в розвідувальному підрозділі Державного департаменту.

Розвідка США дійшла такого неочікуваного висновку після детального аналізу різноманітних даних та публічних фактів, таких як час смерті Навального та те, як смерть опозиціонера затьмарила "вибори" Путіна в березні.

Що важливо розуміти, Штати не звільняють диктатора Путіна від загальної відповідальності за смерть Навального, адже саме кремлівський режим робив все можливе, аби його ліквідувати, зокрема намагався отруїти.

Як помер Навальний — дані ГУР

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю.

Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, — він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, природня [смерть].

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Що цікаво, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Олексій Навальний, «очевидно, убитий Путіним».

Очільник Білого дому Джо Байден також звинуватив у смерті Навального російського президента.

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