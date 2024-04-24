Заместителя Шойгу Иванова отправили в СИЗО — видео
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Проиcшествия
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Заместителя Шойгу Иванова отправили в СИЗО — видео

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Источник:  online.ua

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО.

Что известно о задержании заместителя Шойгу Иванова

Иванов был арестован до 23 июня. Также арестован второй фигурант дела Сергей Бородин.

Отмечается, что Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Иванов, занимая должность заместителя обороны РФ, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны.

Следствие считает, что Иванов "вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере посредством предоставления услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны".

Что известно о заместителе министра обороны РФ Иванове

23 апреля стало известно, что замминистра обороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

В российском оборонном ведомстве Иванов, в частности, отвечал за строительство и закупку товаров для армии.

Заместителя министра обороны РФ Тимур Иванов (фото — wikipedia.org)

Особенно велик размер согласно УК РФ начинается с суммы в 1 миллион рублей. Максимальное наказание по санкции настоящей статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Тимур Иванов родился в 1975 году в Москве. В 1997 окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В 1999-2012 годах работал на российских предприятиях топливно-энергетического комплекса. В 2012 году стал заместителем главы правительства Московской области. В 2013-м возглавил "Оборонсторой". С мая 2016 года назначен замминистра обороны. Обладает государственными и ведомственными наградами.

В Минобороны РФ он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск и медобеспечение Вооруженных сил РФ.

Также руководил закупкой товаров по гособоронзаказу.

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