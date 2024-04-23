В России на взятке "погорел" заместитель Шойгу
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В России на взятке "погорел" заместитель Шойгу

Тимур Иванов
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Источник:  online.ua

В России по подозрению во взяточничестве задержали замминистра обороны Тимура Иванова.

Что известно о разоблачении на взятке заместителя Шойгу

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия, сообщили в Следственном государстве-агрессоре.

По информации РосСМИ, силовики проводят обыски на даче Иванова в Дагестане.

Отмечается, что заместителя Шойгу подозревают в получении взятки в размере более 1 млн. рублей.

Известно, что Иванову может грозить до 15 лет тюрьмы.

Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе Кремля и главе минобороны уже доложили о задержании Иванова.

Иванова назначили на должность замминистра обороны в мае 2016 года.

Известно также, что он решал имущественные вопросы, занимался расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением армии, отвечал за строительство, реконструкцию и капремонт объектов Минобороны и военную ипотеку.

На Иванова также были наложены санкции США, Евросоюза Великобритании, Австралии, Японии, Украины, Швейцарии и Новой Зеландии из-за участия в преступной войне против Украины.

В 2019 году Иванов вошел в ТОП самых богатых силовиков России по версии Forbes. Его семейный доход за 2018 год оценили в 136,7 млн. рублей.

Как в России реагируют на арест Иванова

По информации РосСМИ, покойный ныне главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин открыто обвинял Иванова в коррупции.

Также у замминистра был конфликт с Федеральной службой безопасности.

Сам Иванов после смерти Пригожина активно занимался уделом материальных активов главы ПИК. Ходили разговоры, что Иванов требовал от Пригожина-младшего передать контроль над нефтегазовыми месторождениями в Сирии и алмазными месторождениями в ЦАР, контролируемыми ПИК Вагнером, — заявляют РосСМИ.

Также сообщается, что тень коррупционного подозрения теперь открыто ложится и на самого Шойгу, поскольку Иванов вполне подконтролен ему человек с 2010 года.

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