В России по подозрению во взяточничестве задержали замминистра обороны Тимура Иванова.
Что известно о разоблачении на взятке заместителя Шойгу
По информации РосСМИ, силовики проводят обыски на даче Иванова в Дагестане.
Отмечается, что заместителя Шойгу подозревают в получении взятки в размере более 1 млн. рублей.
Известно, что Иванову может грозить до 15 лет тюрьмы.
Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе Кремля и главе минобороны уже доложили о задержании Иванова.
Иванова назначили на должность замминистра обороны в мае 2016 года.
Известно также, что он решал имущественные вопросы, занимался расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением армии, отвечал за строительство, реконструкцию и капремонт объектов Минобороны и военную ипотеку.
На Иванова также были наложены санкции США, Евросоюза Великобритании, Австралии, Японии, Украины, Швейцарии и Новой Зеландии из-за участия в преступной войне против Украины.
В 2019 году Иванов вошел в ТОП самых богатых силовиков России по версии Forbes. Его семейный доход за 2018 год оценили в 136,7 млн. рублей.
Как в России реагируют на арест Иванова
По информации РосСМИ, покойный ныне главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин открыто обвинял Иванова в коррупции.
Также у замминистра был конфликт с Федеральной службой безопасности.
Также сообщается, что тень коррупционного подозрения теперь открыто ложится и на самого Шойгу, поскольку Иванов вполне подконтролен ему человек с 2010 года.
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