У Росії за підозрою у хабарництві затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова.

Що відомо про викриття на хабарі заступника Шойгу

За підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ (одержання хабара), затримано заступника міністра оборони РФ Іванова Тимура Вадимовича. Проводяться необхідні слідчі дії, — повідомили у Слідкомі країни-агресорки. Поширити

За інформацією РосЗМІ, наразі силовики проводять обшуки на дачі Іванова у Дагестані.

Зазначається, що заступника Шойгу підозрюють в отриманні хабаря у розмірі понад 1 млн рублів.

Відомо, що Іванову може загрожувати до 15 років тюремного ув’язнення.

Речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільнику Кремля та главі міноборони вже доповіли про затримання Іванова.

Іванова призначили на посаду заступника міністра оборони в травні 2016 року.

Відомо також, що він вирішував майнові питання, займався розквартируванням військ, житловим і медичним забезпеченням армії, а також відповідав за будівництво, реконструкцію та капремонт об'єктів Міноборони і військову іпотеку.

На Іванова також було накладено санкції США, Євросоюзу Великої Британії, Австралії, Японії, України, Швейцарії та Нової Зеландії через участь у злочинній війні проти України.

У 2019 році Іванов увійшов до ТОП найбагатших силовиків Росії за версією Forbes. Його сімейний дохід за 2018 рік оцінили в 136,7 млн рублів.

Як в Росії реагують на арешт Іванова

За інформацією РосЗМІ, покійний нині ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин відкрито звинувачував Іванова у корупції.

Також у заступника міністра був конфлікт із Федеральною службою безпеки.

Сам Іванов після смерті Пригожина активно займався долею матеріальних активів глави ПВК. Ходили розмови, що Іванов вимагав від Пригожина-молодшого передати контроль над нафтогазовими родовищами в Сирії та алмазними родовищами в ЦАР, які контролюються ПВК Вагнер, — заявляють РосЗМІ. Поширити

Також повідомляється, що тінь корупційної підозри тепер відкрито лягає і на самого Шойгу, оскільки Іванов є цілком підконтрольною йому людиною з 2010 року.