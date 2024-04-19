Український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що візит глави міноборони РФ Сергія Шойгу на підприємство “Омськтрансмаш”, де модернізуються для окупаційної російської армії танки Т-80БВМ, видав всі деталі щодо роботи та обсягів виробництва заводу.

Як Шойгу мимоволі видав всі подробиці роботи підприємства “Омськтрансмаш”

Коваленко зазначає, що у оприлюднених російськими пропагандистськими ЗМІ відео та фото можна чітко побачити, з чого виробляють для російських окупантів Т-80БВМ, а також реальні обсяги їхньої модернізації.

Танки Т-80 відновлюються та модернізуються на заводі "Омськтрансмаш". Виробництво нових танків з нуля там відсутнє, хоча російське керівництво поставило собі завдання його відновити. Відновлення та модернізація Т-80 дозволяє заводу на місяць видавати гарантований ротний комплект Т-80БВМ зразка 2022 року. Залежно від ремонтопридатності бойових машин та глибини модернізації показник може бути підвищений до двох ротних комплектів, але не більше батальйону, — підкреслює аналітик. Поширити

Він додав, що ще жодного разу не фіксувалась здача модернізованих Т-80БВМ у кількості 1 батальйону упродовж місяця.

Що ще Шойгу злив про “Омськтрансмаш”

Як зазначають пропагандистські ЗМІ РФ, під час модернізації Т-80БВМ, їх вже на конвеєрі оснащують так званим комлексом захисту “Накидка”, який російські окупанти називають “Мангалом”.

Шойгу заявив про необхідність забезпечити всі танки, що приймають участь у розв’язаній Кремлем злочинній війні, аналогічними “мангалами”.