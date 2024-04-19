Український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що візит глави міноборони РФ Сергія Шойгу на підприємство “Омськтрансмаш”, де модернізуються для окупаційної російської армії танки Т-80БВМ, видав всі деталі щодо роботи та обсягів виробництва заводу.
Як Шойгу мимоволі видав всі подробиці роботи підприємства “Омськтрансмаш”
Коваленко зазначає, що у оприлюднених російськими пропагандистськими ЗМІ відео та фото можна чітко побачити, з чого виробляють для російських окупантів Т-80БВМ, а також реальні обсяги їхньої модернізації.
Він додав, що ще жодного разу не фіксувалась здача модернізованих Т-80БВМ у кількості 1 батальйону упродовж місяця.
Що ще Шойгу злив про “Омськтрансмаш”
Як зазначають пропагандистські ЗМІ РФ, під час модернізації Т-80БВМ, їх вже на конвеєрі оснащують так званим комлексом захисту “Накидка”, який російські окупанти називають “Мангалом”.
Шойгу заявив про необхідність забезпечити всі танки, що приймають участь у розв’язаній Кремлем злочинній війні, аналогічними “мангалами”.
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