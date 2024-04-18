У Шойгу заявили про нову масштабну атаку на військові об'єкти у Росії
Категорія
Події
Дата публікації

У Шойгу заявили про нову масштабну атаку на військові об'єкти у Росії

Шойгу
Джерело:  online.ua

Вранці 18 квітня Міноборони Росії знову поскаржилося на те, що Україна намагалася знищити ворожі цілі на території РФ.

Військові об’єкти у Росії потрапили під удари українських сил

Команда глави російського оборонного відомства Сергія Шойгу стверджує, що нібито змогла відбити нову атаку українських сил.

У Міноборони РФ додають, що Київ цілився у військові об'єкти на території Російської Федерації із застосуванням оперативно-тактичних ракет "Точка-У", реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір", безпілотних літальних апаратів літакового типу та малорозмірних повітряних куль.

Черговими засобами ППО дві оперативно-тактичні ракети, дев'ятнадцять реактивних снарядів, шістнадцять БПЛА і дві малорозмірні повітряні кулі були знищені над територією Бєлгородської області, три БПЛА були знищені над територією Ростовської області, перехоплено один БПЛА і знищено три малорозмірних шари над територією Воронезької області, — йдеться в заяві Міноборони РФ.

Варто зазначити, що Україна жодним чином поки ці події не коментувала й не підтверджувала факт атаки.

Буданов пояснив мету ударів по території РФ

Як зазначає начальник ГУР Кирило Буданов, українська розвідка розробила план, ключова ціль якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.

Ми (Головне управління розвідки МОУ — ред.) запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Як вважає шеф української розвідки, він повинен показати населенню РФ, що Путін більше не може захистити від їх війни, яка прийшла не територію країни-агресорки..

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