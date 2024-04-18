Вранці 18 квітня Міноборони Росії знову поскаржилося на те, що Україна намагалася знищити ворожі цілі на території РФ.
Військові об’єкти у Росії потрапили під удари українських сил
Команда глави російського оборонного відомства Сергія Шойгу стверджує, що нібито змогла відбити нову атаку українських сил.
У Міноборони РФ додають, що Київ цілився у військові об'єкти на території Російської Федерації із застосуванням оперативно-тактичних ракет "Точка-У", реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір", безпілотних літальних апаратів літакового типу та малорозмірних повітряних куль.
Варто зазначити, що Україна жодним чином поки ці події не коментувала й не підтверджувала факт атаки.
Буданов пояснив мету ударів по території РФ
Як зазначає начальник ГУР Кирило Буданов, українська розвідка розробила план, ключова ціль якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.
Як вважає шеф української розвідки, він повинен показати населенню РФ, що Путін більше не може захистити від їх війни, яка прийшла не територію країни-агресорки..
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