Вранці 18 квітня Міноборони Росії знову поскаржилося на те, що Україна намагалася знищити ворожі цілі на території РФ.

Військові об’єкти у Росії потрапили під удари українських сил

Команда глави російського оборонного відомства Сергія Шойгу стверджує, що нібито змогла відбити нову атаку українських сил.

У Міноборони РФ додають, що Київ цілився у військові об'єкти на території Російської Федерації із застосуванням оперативно-тактичних ракет "Точка-У", реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір", безпілотних літальних апаратів літакового типу та малорозмірних повітряних куль.

Черговими засобами ППО дві оперативно-тактичні ракети, дев'ятнадцять реактивних снарядів, шістнадцять БПЛА і дві малорозмірні повітряні кулі були знищені над територією Бєлгородської області, три БПЛА були знищені над територією Ростовської області, перехоплено один БПЛА і знищено три малорозмірних шари над територією Воронезької області, — йдеться в заяві Міноборони РФ. Поширити

Варто зазначити, що Україна жодним чином поки ці події не коментувала й не підтверджувала факт атаки.

Буданов пояснив мету ударів по території РФ

Як зазначає начальник ГУР Кирило Буданов, українська розвідка розробила план, ключова ціль якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.

Ми (Головне управління розвідки МОУ — ред.) запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ