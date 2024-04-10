У ГУР заявили про спроби Кремля знайти агентів у Канаді

ГУР МО України інформує ― російська ФСБ у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві.

РФ намагається знайти агентів у Канаді

Пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу.

Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді, — говориться у повідомленні. Поширити

Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання «Наша Канада» ― це газета, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах «європейських товарів», російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто.

Цікаво, що вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.

Що відомо про спроби РФ вербувати українців для співпраці

Один український солдат бився з російськими військовими на полі бою, коли росіяни прийшли за його батьками. Згідно з даними Служби безпеки України, їх забрали з дому і піддали тортурам. Потім російський агент зв'язався з військовослужбовцем і висунув ультиматум — перейти на іншу сторону і шпигувати на користь Росії, інакше його сім'я постраждає ще більше.

Служба безпеки України повідомляє, що солдат погодився допомагати Росії. Діючи за вказівкою російського агента, він планував додати отруйну речовину до води прального комплексу, яким користувалися старші офіцери Збройних сил України, зазначає The Washington Post.

У відомстві заявили, що зірвали змову з метою отруєння українського військового командування в Запорізькій області. Військовослужбовець був звинувачений у державній зраді, і йому загрожує довічне ув'язнення. Цей інцидент проливає світло на тактику, яку російські спецслужби використовують для вербування українців.

Початковий план Москви полягав у тому, щоб агенти проникли у вищі верстви українського суспільства ще до початку повномасштабної війни, а потім захопили владу зсередини. Але більшість цих людей були або вичислені українськими правоохоронними органами, або втекли самі в перші місяці після лютого 2022 року. Тепер, через більше ніж два роки, українців із проросійськими симпатіями, особливо тих, що обіймають впливові посади й бажають допомогти Москві, стає дедалі менше.