ГУР МО Украины информирует: российская ФСБ в Канаде пытается найти иностранцев, поддерживающих контакт с разведками разных государств мира, и завербовать на службу Москве.

РФ пытается найти агентов в Канаде

Поиск агентов-двойников происходит в среде иммигрантов из России и других стран, находившихся в составе или под влиянием советского союза.

Свои призывы кремлевская спецслужба продвигает, в частности, через русскоязычные средства массовой информации в Канаде, — говорится в сообщении. Поделиться

К примеру, в марте 2024 года соответствующее обращение ФСБ распространили в виде открытки-приложения к печатному изданию «Наша Канада» — это газета, которую бесплатно распространяют в магазинах «европейских товаров», российских ресторанах, метро, отдельных школах, больницах и жилых комплексах города Торонто. .

Интересно, что указанное издание позиционирует себя продемократическим и антипутинским, однако может быть только прикрытием и способом привлечения внимания местных структур безопасности.

Что известно о попытках РФ вербовать украинцев для сотрудничества

Один украинский солдат сражался с российскими военными на поле боя, когда россияне пришли за его родителями. Согласно данным Службы безопасности Украины, их забрали из дома и подвергли пыткам. Затем российский агент связался с военнослужащим и выдвинул ультиматум — перейти на другую сторону и шпионить в пользу России, иначе его семья пострадает еще больше.

Служба безопасности Украины сообщает, что солдат согласился помогать России. Действуя по указанию российского агента, он планировал добавить ядовитое вещество в воду стирального комплекса, которым пользовались старшие офицеры Вооруженных сил Украины, отмечает The Washington Post.

В ведомстве заявили, что сорвали сговор с целью отравления украинского военного командования в Запорожской области. Военнослужащий был обвинен в государственной измене, и ему грозит пожизненное заключение. Этот инцидент проливает свет на тактику, используемую российскими спецслужбами для вербовки украинцев.

Первоначальный план Москвы заключался в том, чтобы агенты проникли в высшие слои общества еще до начала полномасштабной войны, а затем захватили власть изнутри. Но большинство этих людей были либо вычислены украинскими правоохранительными органами, либо скрылись сами в первые месяцы после февраля 2022 года. Теперь, спустя более двух лет, украинцев с пророссийскими симпатиями, особенно занимающих влиятельные должности и желающих помочь Москве, становится все меньше.