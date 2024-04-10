В ГУР заявили о попытках Кремля найти агентов в Канаде
Категория
Мир
Дата публикации

В ГУР заявили о попытках Кремля найти агентов в Канаде

ГУР
рф
Читати українською

ГУР МО Украины информирует: российская ФСБ в Канаде пытается найти иностранцев, поддерживающих контакт с разведками разных государств мира, и завербовать на службу Москве.

РФ пытается найти агентов в Канаде

Поиск агентов-двойников происходит в среде иммигрантов из России и других стран, находившихся в составе или под влиянием советского союза.

Свои призывы кремлевская спецслужба продвигает, в частности, через русскоязычные средства массовой информации в Канаде, — говорится в сообщении.

К примеру, в марте 2024 года соответствующее обращение ФСБ распространили в виде открытки-приложения к печатному изданию «Наша Канада» — это газета, которую бесплатно распространяют в магазинах «европейских товаров», российских ресторанах, метро, отдельных школах, больницах и жилых комплексах города Торонто. .

Интересно, что указанное издание позиционирует себя продемократическим и антипутинским, однако может быть только прикрытием и способом привлечения внимания местных структур безопасности.

Что известно о попытках РФ вербовать украинцев для сотрудничества

Один украинский солдат сражался с российскими военными на поле боя, когда россияне пришли за его родителями. Согласно данным Службы безопасности Украины, их забрали из дома и подвергли пыткам. Затем российский агент связался с военнослужащим и выдвинул ультиматум — перейти на другую сторону и шпионить в пользу России, иначе его семья пострадает еще больше.

Служба безопасности Украины сообщает, что солдат согласился помогать России. Действуя по указанию российского агента, он планировал добавить ядовитое вещество в воду стирального комплекса, которым пользовались старшие офицеры Вооруженных сил Украины, отмечает The Washington Post.

В ведомстве заявили, что сорвали сговор с целью отравления украинского военного командования в Запорожской области. Военнослужащий был обвинен в государственной измене, и ему грозит пожизненное заключение. Этот инцидент проливает свет на тактику, используемую российскими спецслужбами для вербовки украинцев.

Первоначальный план Москвы заключался в том, чтобы агенты проникли в высшие слои общества еще до начала полномасштабной войны, а затем захватили власть изнутри. Но большинство этих людей были либо вычислены украинскими правоохранительными органами, либо скрылись сами в первые месяцы после февраля 2022 года. Теперь, спустя более двух лет, украинцев с пророссийскими симпатиями, особенно занимающих влиятельные должности и желающих помочь Москве, становится все меньше.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Полтавской области два агента ФСБ пытались взорвать железнодорожный путь. Их задержали
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Агенты РФ готовили ракетные удары по киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ — СБУ
СБУ
сбу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Два агента РФ получили тюремные сроки за корректировку огня в Донецкой области
СБУ
Ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?