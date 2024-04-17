Кремль запустив по регіонах РФ агітпоїзди через низьку кількість призовників — ГУР
Категорія
Світ
Дата публікації

Кремль запустив по регіонах РФ агітпоїзди через низьку кількість призовників — ГУР

ГУР
Агітпотяг

У Росії падають обсяги весняного призову, тож Москва вирішила пустити по регіонах агітаційні поїзди.

Росія збільшує агітаційні заходи заради призову

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що РФ масштабує агітаційні заходи у регіонах, аби зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію.

Кремль наказав представникам російського режиму у регіонах виконати план весняного призову і не допустити його зриву.

У ГУР зазначають, що зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує війну проти України.

 Активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

 Для агітації серед іншого залучають російську залізницю — вагони  пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.

 Тож путінська Росія фактично копіює методи більшовицького  агітпропу сторічної давнини з його «агітпоїздами».

Внутрішня пропаганда РФ

Раніше у ГУР повідомляли, що у Кремлі збільшили  фінансування внутрішньої пропаганди до 58 млрд рублів (500 млн дол) на рік.

Так звані «некомерційні» організації, формально не пов’язані з державою-агресором, на замовлення Кремля виробляють так званий «патріотичний контент» для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри тощо.

За даними розвідки, мільярдні кошти організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою:

  • формування лояльної до режиму Путіна громадської думки;

  • виправдання агресії Росії проти України;

  • впливу на свідомість військовослужбовців РФ шляхом глорифікації їхньої участі у війні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Пропагандисти РФ зняли відео з професійними акторами для підриву мобілізації в Україні
ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди про війну проти України — ГУР
ГУР
Кремль
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Пропагандисти РФ поширюють абсурдні фейки про підготовку "нової Бучі під Харковом"
Центр протидії дезінформації
рф

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?