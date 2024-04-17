Кремль запустив по регіонах РФ агітпоїзди через низьку кількість призовників — ГУР

У Росії падають обсяги весняного призову, тож Москва вирішила пустити по регіонах агітаційні поїзди.

Росія збільшує агітаційні заходи заради призову

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що РФ масштабує агітаційні заходи у регіонах, аби зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію.

Кремль наказав представникам російського режиму у регіонах виконати план весняного призову і не допустити його зриву.

У ГУР зазначають, що зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує війну проти України.

Активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

Для агітації серед іншого залучають російську залізницю — вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.

Тож путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його «агітпоїздами». Поширити

Внутрішня пропаганда РФ

Раніше у ГУР повідомляли, що у Кремлі збільшили фінансування внутрішньої пропаганди до 58 млрд рублів (500 млн дол) на рік.

Так звані «некомерційні» організації, формально не пов’язані з державою-агресором, на замовлення Кремля виробляють так званий «патріотичний контент» для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри тощо.

За даними розвідки, мільярдні кошти організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою: