Пропагандисти РФ поширюють абсурдні фейки про підготовку "нової Бучі під Харковом"

Ворожі медіа з посиланням на російського пропагандиста-воєнкора Руденка поширюють фейкову інформацію про те, що керівництво України готує “нову Бучу під Харковом”.

Кремль поширює нову фейкову інформацію про Харків

Як зазначає ЦПД, пропагандист РФ Руденко повідомляє, що біля міста буцімто з'явилася колона автомобілів та мікроавтобусів із символом російської агресії “Z” та військовими ЗСУ, які начебто перевдягнені в російську форму.

Заява російського воєнкора є абсурдною та фейковою, адже не має жодних фото/відеодоказів або свідчень очевидців.

Подібні меседжі поширюються з наступною метою:

дискредитувати події в Бучі, місті, яке стало символом російських злочинів, та зняти з себе відповідальність за них;

спровокувати серед харків’ян недовіру до військових і влади, посіяти панічні настрої, аби якомога більше людей виїхало з міста;

створити собі інфоалібі перед майбутніми обстрілами цивільного населення.

Підготовка РФ до наступу на Харків є частиною масштабної ІПСО проти України

Інформація щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії “пропаганди страху” та не відповідає дійсності.

Як зазначає ЦПД, у РФ немає ресурсів для наступу на Харків.

Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію, і є частиною кампанії «пропаганда страху, — зазначає керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. Поширити