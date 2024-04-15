Пропагандисты РФ распространяют абсурдные фейки о подготовке "новой Бучи под Харьковом"

Вражеские СМИ со ссылкой на российского пропагандиста-военкора Руденко распространяют фейковую информацию о том, что руководство Украины готовит "новую Бучу под Харьковом".
Кремль распространяет новую фейковую информацию о Харькове
Как отмечает ЦПИ, пропагандист РФ Руденко сообщает, что возле города якобы появилась колонна автомобилей и микроавтобусов с символом российской агрессии "Z" и военными ВСУ, которые якобы переодеты в российскую форму.
Заявление российского военкора является абсурдным и фейковым, ведь нет никаких фото/видеодоказательств или свидетельств очевидцев.
Подобные месседжи распространяются в следующих целях:
дискредитировать события в Буче, городе, ставшем символом российских преступлений, и снять с себя ответственность за них;
спровоцировать среди харьковчан недоверие к военным и властям, посеять панические настроения, чтобы как можно больше людей уехало из города;
создать себе инфоалиби перед грядущими обстрелами гражданского населения.
Подготовка РФ к наступлению на Харьков является частью масштабной ИПСО против Украины
Информация о подготовке россиян к наступлению на Харьков является частью вражеской кампании "пропаганды страха" и не соответствует действительности.
Как отмечает ЦПИ, у РФ нет ресурсов для наступления на Харьков.
Центр отмечает, что враг сейчас способен только на террор Харькова обстрелами, но использует это для устрашения новым наступлением.
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