Кремль запустил по регионам РФ агитпоезда из-за низкого числа призывников — ГУР

В России падают объемы весеннего призыва, поэтому Москва решила пустить по регионам агитационные поезда.

Россия увеличивает агитационные меры ради призыва

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что РФ масштабирует агитационные мероприятия в регионах, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию.

Кремль приказал представителям российского режима в регионах выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва.

В ГУР отмечают, что снижение количества срочников будет означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией, продолжающей войну против Украины.

Активизация информационного влияния на население в российских регионах включает усиленную глорификацию военных и распространение нарратива, что срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.

Для агитации, среди прочего, привлекают российскую железную дорогу — вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику.

Поэтому путинская Россия фактически копирует методы большевистского агитпропа в древности с его «агитпоездами». Поделиться

Внутренняя пропаганда РФ

Ранее в ГУР сообщалось, что в Кремле увеличили финансирование внутренней пропаганды до 58 млрд рублей (500 млн долл.) в год.

Так называемые «некоммерческие» организации, формально не связанные с государством-агрессором, по заказу Кремля производят так называемый «патриотический контент» для распространения в интернете: блоги, новости, фильмы, сериалы, видеоигры и т.д.

По данным разведки, миллиардные средства организации обязывались потратить на внутреннюю пропаганду с целью: