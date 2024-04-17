Кремль запустил по регионам РФ агитпоезда из-за низкого числа призывников — ГУР

В России падают объемы весеннего призыва, поэтому Москва решила пустить по регионам агитационные поезда.
Россия увеличивает агитационные меры ради призыва
В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что РФ масштабирует агитационные мероприятия в регионах, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию.
Кремль приказал представителям российского режима в регионах выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва.
В ГУР отмечают, что снижение количества срочников будет означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией, продолжающей войну против Украины.
Активизация информационного влияния на население в российских регионах включает усиленную глорификацию военных и распространение нарратива, что срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.
Для агитации, среди прочего, привлекают российскую железную дорогу — вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику.
Внутренняя пропаганда РФ
Ранее в ГУР сообщалось, что в Кремле увеличили финансирование внутренней пропаганды до 58 млрд рублей (500 млн долл.) в год.
Так называемые «некоммерческие» организации, формально не связанные с государством-агрессором, по заказу Кремля производят так называемый «патриотический контент» для распространения в интернете: блоги, новости, фильмы, сериалы, видеоигры и т.д.
По данным разведки, миллиардные средства организации обязывались потратить на внутреннюю пропаганду с целью:
формирование лояльного к режиму Путина общественного мнения;
оправдание агрессии России против Украины;
влияния на сознание военнослужащих РФ путем глорифификации их участия в войне.
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