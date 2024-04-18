Утром 18 апреля Минобороны России снова посетовало на то, что Украина пыталась уничтожить вражеские цели на территории РФ.
Военные объекты в России попали под удары украинских сил
Команда главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу утверждает, что ей якобы удалось отбить новую атаку украинских сил.
У Минобороны РФ добавляют, что Киев целился в военные объекты на территории Российской Федерации с применением оперативно-тактических ракет “Точка-У”, реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров.
Стоит отметить, что Украина пока эти события не комментировала и не подтверждала факт атаки.
Буданов объяснил цель ударов по территории РФ
Как отмечает начальник ГУР Кирилл Буданов, украинская разведка разработала план, ключевой целью которого является уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.
Как считает шеф украинской разведки, он должен показать населению РФ, что Путин больше не может защитить их от войны, которая пришла не на территорию страны-агрессорки.
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