Утром 18 апреля Минобороны России снова посетовало на то, что Украина пыталась уничтожить вражеские цели на территории РФ.

Военные объекты в России попали под удары украинских сил

Команда главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу утверждает, что ей якобы удалось отбить новую атаку украинских сил.

У Минобороны РФ добавляют, что Киев целился в военные объекты на территории Российской Федерации с применением оперативно-тактических ракет “Точка-У”, реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров.

Дежурными средствами ПВО две оперативно-тактические ракеты, девятнадцать реактивных снарядов, шестнадцать БПЛА и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, перехвачен один БПЛА и уничтожены три малоразмерных воздушных шара над территорией Воронежской области., — сказано в заявлении Минобороны РФ. Поделиться

Стоит отметить, что Украина пока эти события не комментировала и не подтверждала факт атаки.

Буданов объяснил цель ударов по территории РФ

Как отмечает начальник ГУР Кирилл Буданов, украинская разведка разработала план, ключевой целью которого является уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.

Мы (Главное управление разведки МОУ — ред.) предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает много аспектов, таких как военная промышленность… критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ