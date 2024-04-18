У Шойгу заявили о новой масштабной атаке на военные объекты в России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

У Шойгу заявили о новой масштабной атаке на военные объекты в России

Шойгу
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Источник:  online.ua

Утром 18 апреля Минобороны России снова посетовало на то, что Украина пыталась уничтожить вражеские цели на территории РФ.

Военные объекты в России попали под удары украинских сил

Команда главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу утверждает, что ей якобы удалось отбить новую атаку украинских сил.

У Минобороны РФ добавляют, что Киев целился в военные объекты на территории Российской Федерации с применением оперативно-тактических ракет “Точка-У”, реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров.

Дежурными средствами ПВО две оперативно-тактические ракеты, девятнадцать реактивных снарядов, шестнадцать БПЛА и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, перехвачен один БПЛА и уничтожены три малоразмерных воздушных шара над территорией Воронежской области., — сказано в заявлении Минобороны РФ.

Стоит отметить, что Украина пока эти события не комментировала и не подтверждала факт атаки.

Буданов объяснил цель ударов по территории РФ

Как отмечает начальник ГУР Кирилл Буданов, украинская разведка разработала план, ключевой целью которого является уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.

Мы (Главное управление разведки МОУ — ред.) предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает много аспектов, таких как военная промышленность… критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

Как считает шеф украинской разведки, он должен показать населению РФ, что Путин больше не может защитить их от войны, которая пришла не на территорию страны-агрессорки.

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