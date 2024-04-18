Буданов объяснил план действий ГУР внутри России

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, у его команды есть план, главная цель которого – уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.
Атаки Украины на военные цели в России будут продолжаться
Он также анонсировал, что в ближайшем будущем будет происходить еще больше трансграничных атак российских добровольческих сил внутри России при поддержке украинской разведки, а также больше атак беспилотников.
По словам Кирилла Буданова, одна из главных целей его команды — продемонстрировать россиянам, что их нелегитимный президент Владимир Путин не может "защитить население от проникновения войны в страну".
Буданов раскрыл секрет успешности многих атак Украины на РФ
Как откровенно признается глава ГУР, снаряды, ставшие причиной большинства разрушений на территории страны-агрессорки, были российскими зенитными ракетами С-300, выпущенными по украинским беспилотникам, а не сами дроны.
Несмотря на это, по убеждению Кирилла Буданова, травмирующее влияние на население России было одинаковым.
Шеф украинской разведки рассчитывает на то, что у его команды будет возможность и дальше успешно реализовывать свой план на территории РФ.
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