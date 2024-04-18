Буданов объяснил план действий ГУР внутри России

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, у его команды есть план, главная цель которого – уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.

Атаки Украины на военные цели в России будут продолжаться

Мы (Главное управление разведки МОУ — ред.) предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает много аспектов, таких как военная промышленность… критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Он также анонсировал, что в ближайшем будущем будет происходить еще больше трансграничных атак российских добровольческих сил внутри России при поддержке украинской разведки, а также больше атак беспилотников.

По словам Кирилла Буданова, одна из главных целей его команды — продемонстрировать россиянам, что их нелегитимный президент Владимир Путин не может "защитить население от проникновения войны в страну".

Когда вы сидите, скажем, в Санкт-Петербурге и видите войну только по телевизору, вы всегда будете ее поддерживать. ...Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект (атакуют) у их дома, — объяснил шеф украинской разведки. Поделиться

Буданов раскрыл секрет успешности многих атак Украины на РФ

Как откровенно признается глава ГУР, снаряды, ставшие причиной большинства разрушений на территории страны-агрессорки, были российскими зенитными ракетами С-300, выпущенными по украинским беспилотникам, а не сами дроны.

Несмотря на это, по убеждению Кирилла Буданова, травмирующее влияние на население России было одинаковым.

На самом деле вред, наносимый этими (зенитными) ракетами, намного выше, чем вред, который потенциально может нанести беспилотник. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Шеф украинской разведки рассчитывает на то, что у его команды будет возможность и дальше успешно реализовывать свой план на территории РФ.