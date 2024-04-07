Как заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, Украина ником образом не причастна к уничтожению российских “Северных потоков”.

Буданов ответил на обвинения РФ в подрыве газопроводов

Шеф украинской разведки решил прокомментировать слухи о причастности Украины к уничтожению вражеских газопроводов.

Я более чем уверен, что никто из официальных лиц в Украине не мог иметь к этому отношение. Даже физически. И точно знаю, что никакой службе такие приказы не давали. Кирилл Буданов Глава ГУР МОУ

Как уже упоминалось ранее, в конце сентября 2022 несколько взрывов прогремели на "Северных потоках".

Команда диктатора Владимира Путина обвинила в диверсии Великобританию, США и Украину.

Впоследствии издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорилось, что подрыв на газопроводах совершила "проукраинская группа", в состав которой входили враги главы Кремля.

Однако украинские власти отрицали эту информацию.

Что интересно, несколько месяцев назад немецкие расследователи пришли к выводу, что уничтожение российских газопроводов — дело рук именно России.

В преддверии инцидента там находились российские военные корабли, с помощью которых могли установить взрывчатку.

Теракт в "Крокусе". Как Буданов комментирует обвинения Кремля

Глава ГУР МОУ обращает внимание на то, что после громких обвинений Путин не предоставил никаких доказательств причастности украинских сил к стрельбе.

Это вполне ожидаемо, ведь их просто не существует.

По убеждению Кирилла Буданова, российский диктатор и его приспешники намеренно обвиняют Украину, чтобы поднять градус ненависти к ней внутри РФ

Впрочем, как отметил шеф украинской разведки, Украине совершенно безразлично, что думают россияне.