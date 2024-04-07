Подрыв Северных потоков. Буданов расставил все точки над і

Как заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, Украина ником образом не причастна к уничтожению российских “Северных потоков”.
Буданов ответил на обвинения РФ в подрыве газопроводов
Шеф украинской разведки решил прокомментировать слухи о причастности Украины к уничтожению вражеских газопроводов.
Как уже упоминалось ранее, в конце сентября 2022 несколько взрывов прогремели на "Северных потоках".
Команда диктатора Владимира Путина обвинила в диверсии Великобританию, США и Украину.
Впоследствии издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорилось, что подрыв на газопроводах совершила "проукраинская группа", в состав которой входили враги главы Кремля.
Однако украинские власти отрицали эту информацию.
Что интересно, несколько месяцев назад немецкие расследователи пришли к выводу, что уничтожение российских газопроводов — дело рук именно России.
В преддверии инцидента там находились российские военные корабли, с помощью которых могли установить взрывчатку.
Теракт в "Крокусе". Как Буданов комментирует обвинения Кремля
Глава ГУР МОУ обращает внимание на то, что после громких обвинений Путин не предоставил никаких доказательств причастности украинских сил к стрельбе.
Это вполне ожидаемо, ведь их просто не существует.
По убеждению Кирилла Буданова, российский диктатор и его приспешники намеренно обвиняют Украину, чтобы поднять градус ненависти к ней внутри РФ
Впрочем, как отметил шеф украинской разведки, Украине совершенно безразлично, что думают россияне.
Что важно понимать, более 70 процентов граждан страны–агрессорки поддерживают войну и своего диктатора.
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