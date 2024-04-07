Підрив Північних потоків. Буданов поставив всі крапки над і

Як заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, Україна жодним чином не причетна до знищення російських Північних потоків.

Буданов відповів на звинувачення РФ щодо підриву газогонів

Шеф української розвідки вирішив прокоментувати чутки про причетність України до знищення ворожих газопроводів.

Я більш ніж впевнений, що ніхто з офіційних осіб в Україні не міг мати до цього відношення. Навіть фізично. І точно знаю, що жодній службі таких наказів не давали. Кирило Буданов Глава ГУР МОУ

Як уже згадувалося раніше, наприкінці вересня 2022 року кілька вибухів прогриміли на "Північних потоках".

Команда диктатора Володимира Путіна звинуватила у диверсії Велику Британію, США та Україну.

Згодом видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що підрив на газопроводах вчинила "проукраїнська група", до складу якої входили вороги очільника Кремля.

Однак українська влада заперечила цю інформацію.

Що цікаво, декілька місяців тому німецькі розслідувачі дійшли висновку, що знищення російських газогонів — справа рук саме Росії.

Напередодні інциденту там перебували російські військові кораблі, з яких могли встановити вибухівку.

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Глава ГУР МОУ звертає увагу на те, що після гучних звинувачень Путін не надав жодних доказів причетності українських сил до стрілянини.

Це цілком очікувано, адже їх просто не існує.

На переконання Кирила Буданова, російський диктатор та його поплічники навмисно оббріхують Україну, аби підняти градус ненависті до неї у власного суспільства.

Втім, як наголосив шеф української розвідки, Україні абсолютно байдуже, що думають росіяни.