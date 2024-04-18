Буданов пояснив план дій ГУР всередині Росії

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, у його команди є план, головна мета якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.
Атаки України на військові цілі в Росії будуть продовжуватися
Він також анонсував, що у найближчому майбутньому буде відбуватися ще більше транскордонних атак російських добровольчих сил всередині Росії за підтримки української розвідки, а також більше атак з безпілотників.
За словами Кирила Буданова, одна з головних цілей його команди — продемонструвати росіянам, що їхній нелегітимний президент Володимир Путін не може "захистити населення від проникнення війни в країну".
Буданов розкрив секрет успішності багатьох атак України на РФ
Як відверто зізнається очільник ГУР, снаряди, які стали причиною більшості руйнувань на території країни-агресорки, були російськими зенітними ракетами С-300, випущеними по українських безпілотниках, а не самі дрони.
Попри це, на переконання Кирила Буданова, травмуючий вплив на населення Росії був однаковим.
Шеф української розвідки розраховує на те, що його команда матиме можливість й надалі успішно реалізовувати свій план на території РФ.
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