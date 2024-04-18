Буданов пояснив план дій ГУР всередині Росії

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, у його команди є план, головна мета якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.

Атаки України на військові цілі в Росії будуть продовжуватися

Ми (Головне управління розвідки МОУ — ред.) запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Він також анонсував, що у найближчому майбутньому буде відбуватися ще більше транскордонних атак російських добровольчих сил всередині Росії за підтримки української розвідки, а також більше атак з безпілотників.

За словами Кирила Буданова, одна з головних цілей його команди — продемонструвати росіянам, що їхній нелегітимний президент Володимир Путін не може "захистити населення від проникнення війни в країну".

Коли ви сидите, скажімо, в Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати. ... Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт (атакують) біля їхнього будинку, — пояснив шеф української розвідки. Поширити

Буданов розкрив секрет успішності багатьох атак України на РФ

Як відверто зізнається очільник ГУР, снаряди, які стали причиною більшості руйнувань на території країни-агресорки, були російськими зенітними ракетами С-300, випущеними по українських безпілотниках, а не самі дрони.

Попри це, на переконання Кирила Буданова, травмуючий вплив на населення Росії був однаковим.

Насправді шкода, яку завдають ці (зенітні) ракети, набагато вища, ніж шкода, яку потенційно може завдати безпілотник. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Шеф української розвідки розраховує на те, що його команда матиме можливість й надалі успішно реалізовувати свій план на території РФ.