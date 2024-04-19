Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что визит главы минобороны РФ Сергея Шойгу на предприятие "Омсктрансмаш", где модернизируются для оккупационной российской армии танки Т-80БВМ, выдал все детали по работе и объемам производства завода.
Как Шойгу невольно издал все подробности работы предприятия "Омсктрансмаш"
Коваленко отмечает, что в обнародованных российскими пропагандистскими СМИ видео и фото можно ясно увидеть, из чего производят для российских оккупантов Т-80БВМ, а также реальные объемы их модернизации.
Он добавил, что еще ни разу не фиксировалась сдача модернизированных Т-80БВМ в количестве 1 батальона в течение месяца.
Что еще Шойгу слив об "Омсктрансмаше"
Как отмечают пропагандистские СМИ РФ, во время модернизации Т-80БВМ, их уже на конвейере оснащают так называемым комплексом защиты "Накидка", который российские оккупанты называют "Мангалом".
Шойгу заявил о необходимости обеспечить все танки, принимающие участие в развязанной Кремлем преступной войне, аналогичными "мангалами".
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