Армия РФ активизировала боевые действия вблизи Ивановского и Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ активизировала боевые действия вблизи Ивановского и Часового Яра

Часов Яр
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

На восточном фронте обстановка в последние дни несколько обострилась. Военные РФ пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки, прорваться к Часовому Яру.

РФ пытается захватить Часов Яр и Ивановское

ЗСУ за сутки отбили 16 атак врага на Бахмутском направлении в районах н.п. Золотаревка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

Оккупанты любой ценой пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки, прорваться к Часовому Яру, где нашим воинам ценой титанических усилий удается сдерживать уже не сутки врага и стабилизировать ситуацию на этом направлении.

Волошин отметил, что на восточном фронте обстановка в последние дни несколько обострилась, однако без существенных изменений.

В зоне ответственности нашего ОСУВ «Хортица» самыми горячими направлениями сейчас являются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Ситуация в районе проведения боевых действий сложна, но контролируется силами обороны. Вражеская армия на некоторых участках и направлениях не прекращает попыток и дальше штурмовать позиции наших защитников, использует при этом как артиллерию, танки, беспилотники разных типов, так и авиацию.

В частности, на Авдеевском направлении украинские защитники отразили 18 атак в районах н.п. Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново и Ясногородовка. В этом направлении враг несколько уменьшил количество массированных атак в направлении н.п. Бердичи и пытается обойти село со стороны Очеретино.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах н.п. Георгиевка, Новомихайловка, Водяное. По словам спикера, там враг 20 раз в течение суток пытался прорвать оборону украинских позиций. Также в этом направлении враг продолжает штурмовать район Красногоровки с использованием штурмовых групп, однако безуспешно.

На Лиманском направлении, по словам спикера, российские захватчики в сутки совершили 19 безуспешных атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, что на Луганщине, и Терны и Торское на Донеччине.

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Волошин отметил, что все попытки российской армии продвигаться вперед, украинские защитники успешно подавляют благодаря уничтожению большого количества российской техники.

По мнению спикера, вооружение и военная техника, которая должна поступить в ближайшее время от международных партнеров, повлияет на ситуацию по всей линии боевого столкновения.

Это позволит улучшить и изменить ситуацию как на Бахмутском направлении, так и на Авдеевском и Новопавловском. Также это внесет изменения по всей линии боевого столкновения, ведь поможет добиться технического превосходства над противником, в том числе и в высокотехнологичных видах оружия. Это, прежде всего, создание условий для перехвата стратегической инициативы.

Потери РФ на войне в Украине

Общие боевые потери российской армии в Украине с 24 февраля 2022 по 23 апреля 2024 составляют около 461 060 человек, в том числе за последние сутки — еще 800.

Также Силы обороны уничтожили:

  • российских танков — 7241 (+5),

  • боевых бронированных машин — 13916 (+12),

  • артиллерийских систем — 11765 (+29),

  • РСЗО — 1046 (+0),

  • средств ПВО — 769 (+1),

  • самолетов — 348 (+0),

  • вертолетов — 325 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9407 (+23),

  • крылатых ракет — 2117 (+0),

  • кораблей / катеров — 26 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 15845 (+33),

  • специальной техники — 1936 (+2).

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