Армія РФ активізувала бойові дії поблизу Іванівського та Часового Яру

На східному фронті обстановка останніми днями дещо загострилась. Військові РФ намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, прорватися до Часового Яру.

РФ намагається захопити Часів Яр та Іванівське

ЗСУ за добу відбили 16 атак ворога на Бахмутському напрямку в районах н.п. Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

Окупанти за всяку ціну намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, прорватися до Часового Яру, де нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдається стримувати вже не одну добу ворога і стабілізувати ситуацію на цьому напрямку. Поширити

Волошин зазначив, що на східному фронті обстановка останніми днями дещо загострилась, проте без великих суттєвих змін.

У зоні відповідальності нашого ОСУВ «Хортиця» найгарячішими напрямками є наразі Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Ситуація в районі проведення бойових дій складна, але контрольована Силами оборони. Ворожа армія на деяких ділянках і напрямках не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовує при цьому як артилерію, танки, безпілотники різних типів, так і авіацію.

Зокрема, на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 18 атак в районах н.п. Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове та Ясногородівка. На цьому напрямку ворог дещо зменшив кількість масованих атак у напрямку н.п. Бердичі та намагається обійти село з боку Очеретиного.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах н.п. Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне. За словами речника, там ворог 20 разів протягом доби намагався прорвати оборону українських позицій. Також на цьому напрямку ворог продовжує штурмувати район Красногорівки з використанням штурмових груп, однак безуспішно.

На Лиманському напрямку, за словами речника, російські загарбники за добу здійснили 19 безуспішних атак в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Надія, Новоєгорівка, що на Луганщині, та Терни та Торське на Донеччині. Поширити

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Волошин відзначив, що всі спроби російської армії просуватись вперед українські захисники успішно придушують завдяки знищенню великої кількості російської техніки.

На думку речника, озброєння та військова техніка, яка має надійти найближчим часом від міжнародних партнерів, вплине на ситуацію по всій лінії бойового зіткнення.

Це дасть можливість покращити і змінити ситуацію як на Бахмутському напрямку, так і на Авдіївському і Новопавлівському. Також це внесе зміни по всій лінії бойового зіткнення, адже допоможе досягнути технічної переваги над противником, зокрема й у високотехнологічних видах зброї. Це насамперед створення умов для перехоплення стратегічної ініціативи.

Втрати РФ на війні в Україні

Загальні бойові втрати російської армії в Україні з 24 лютого 2022 року по 23 квітня 2024 року становлять близько 461 060 осіб, зокрема за останню добу — ще 800.

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